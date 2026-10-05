به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: پس از اعلام شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان ایذه درباره افرادی که با وعده‌های فریبنده مبالغ کلان از آنها دریافت کرده بودند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و ۲ متهم اصلی شناسایی شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر ۲ نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: متهمان در مواجهه با ادله و مستندات ارائه‌شده از سوی پلیس و شکات، تاکنون به ۹۳ مورد کلاهبرداری با مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه متهمان با وعده‌های فریبنده، اعطای سود‌های کلان و دیگر شگرد‌های فریبکارانه، اقدام به کلاهبرداری از افراد و تحصیل مال نامشروع می‌کردند گفت: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.