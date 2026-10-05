معاون مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: در حج آینده با تقویت پیشگیری، نظارت مستمر بر زنجیره تغذیه و اماکن اقامتی و بهره‌گیری از سامانه هوشمند، سلامت زائران با رویکردی جامع دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی‌اکبر جنگجو درباره جزییات اقدامات افزود: از میان متقاضیانی که از سوی سازمان حج و زیارت برای انجام معاینات معرفی شده‌اند، بیش از ۸۵ درصد به پزشکان معاین مراجعه کرده و فرایند بررسی استطاعت جسمی را طی کرده‌اند و ۳۰۸ پزشک همچنان در این فرایند فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ درصد معرفی‌شدگان هنوز مراجعه نکرده‌اند، از این افراد خواست با توجه به محدودیت‌های زمانی و الزامات کشور میزبان، هرچه سریع‌تر به نزدیک‌ترین پزشک معاین مراجعه کنند تا فرایند‌های بعدی بدون مشکل انجام شود.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت افزود: در فرایند بررسی استطاعت جسمی، تاکنون ۱۸۲ نفر عدم استطاعت آنها تأیید شده که معادل حدود سه‌دهم درصد افراد بررسی‌شده است. این ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌های مورد تأکید کشور میزبان و معیار‌های تخصصی تدوین‌شده با بهره‌گیری از نظر استادان و پزشکان باتجربه انجام می‌شود و در مواردی که نیاز به بررسی بیشتر یا اعتراض وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیون استطاعت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جنگجو با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارتقای نظام بهداشت حج ۱۴۰۶ گفت: جلسات مشترکی میان مرکز پزشکی و سازمان حج و زیارت برای تدوین پروتکل‌های نظارت بهداشتی برگزار شده و رویکرد اصلی در حج آینده، تقویت پیشگیری است؛ چراکه هرچه در حوزه پیشگیری و بهداشت دقیق‌تر عمل کنیم، بار درمان کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، الزامات بهداشتی از پیش از اعزام زائران تا زمان حضور آنها در عربستان تدوین می‌شود و آشپزخانه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، درمانگاه‌ها، اتاق‌های زائران و. تحت نظارت‌های مستمر قرار خواهند گرفت.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت ادامه داد: در حج آینده، تعدادی کارشناس بهداشت برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شده‌اند و نظارت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای انجام خواهد شد؛ به این معنا که کارشناسان تنها یک بخش مانند آشپزخانه را بررسی نمی‌کنند، بلکه فرایند تغذیه و بهداشت را از مرحله طبخ تا توزیع و مصرف و همچنین سایر اماکن خدماتی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بازدید‌های روزانه، بازدید‌های دوره‌ای، حضور کارشناسان در آشپزخانه‌ها و فعالیت تیم‌های واکنش سریع برای رسیدگی به موارد گزارش‌شده از دیگر بخش‌های این نظام نظارتی است. همچنین دستورالعمل‌های راه‌اندازی و بهره‌برداری بهداشتی اماکنی مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و درمانگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است تا نظارت‌ها بر اساس دستورالعمل مشخص و به دور از سلیقه‌محوری انجام شود.

به گفته وی، طراحی سامانه‌ای برای ثبت تمام بازدید‌ها و ایجاد داشبورد مدیریتی نیز در دستور کار قرار دارد تا مدیران مرتبط بتوانند به‌صورت لحظه‌ای از وضعیت نظارت‌های بهداشتی مطلع شده و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق و سلامت‌محور انجام شود.