فرآیند ذخیره‌سازی سیب در سردخانه‌های مهاباد آغاز شد. به گفته مسئولان جهاد کشاورزی این شهرستان، امسال ۱۰۰ هزار تن از محصول سیب منطقه برای عرضه تدریجی در شبکه سردخانه‌ای این شهرستان هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بایزید حسن‌پور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: در حال حاضر ۳۳ سردخانه صنعتی فعال با ظرفیت اسمی ۱۴۶ هزار تن در مهاباد آماده‌سازی شده‌اند که بخش بزرگی از محصول باغداران منطقه را پوشش می‌دهند.

حسن‌پور با تأکید بر نقش حیاتی این مراکز در ثبات بازار، افزود: ظرفیت سردخانه‌ای مهاباد این فرصت را فراهم می‌کند تا محصول به جای عرضه یکباره و هیجانی در فصل برداشت، به‌صورت تدریجی و متناسب با نیاز بازار وارد شبکه فروش شود. این اقدام نه تنها از افت قیمت محصول در فصل برداشت جلوگیری می‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی باغداران را در فصول بعدی افزایش می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط فنی در نگهداری محصول تصریح کرد: کیفیت سیب در زمان ورود به سردخانه، سورتینگ دقیق، بسته‌بندی مناسب و مدیریت دمای انبار، چهار رکن اصلی برای کاهش ضایعات هستند. باغداران و بهره‌برداران باید توجه ویژه‌ای به این استاندارد‌های فنی داشته باشند تا از افت کیفیت محصول جلوگیری شود.

حسن‌پور در پایان با اشاره به جایگاه راهبردی سیب در اقتصاد کشاورزی این منطقه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره سرد را اولویت اصلی دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش بسته‌بندی و صنایع تبدیلی نه تنها ارزش افزوده محصول را چندین برابر می‌کند، بلکه زمینه حضور قدرتمندتر سیب مهاباد در بازار‌های صادراتی را نیز فراهم می‌آورد.