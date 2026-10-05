وزیر آموزش‌وپرورش گفت: گفتمان حاکم بر آموزش‌وپرورش باید تربیتی باشد و در عین حال، پیگیری دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان از اولویت‌های جدی این وزارتخانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، ضمن قدردانی از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه معلمان و دانش‌آموزان شهید، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دوران جنگ، برگزاری امتحانات، آغاز سال تحصیلی و برنامه‌های حوزه نیروی انسانی، معیشت فرهنگیان و توسعه عدالت آموزشی ارائه کرد و گفت: آموزش‌وپرورش در این مدت تلاش کرده است ضمن استمرار جریان آموزش، پشتیبانی لازم از شرایط کشور را نیز انجام دهد.

وزیر آموزش و پرورش سه سیاست محوری آموزش‌وپرورش در دوران جنگ را «استمرار جریان آموزش، حمایت و پشتیبانی از میدان و کنشگری فرهنگی» عنوان کرد و افزود: بلافاصله پس از آغاز جنگ، پیام تخلیه مدارس به سراسر کشور ارسال شد و آموزش‌وپرورش تلاش کرد جریان تعلیم و تربیت را از طریق شبکه شاد، مدرسه مجازی، مدرسه تلویزیونی ایران و بسته‌های آفلاین آموزشی استمرار دهد.

کاظمی با اشاره به آسیب‌دیدگی فضا‌های آموزشی در جریان جنگ اظهار کرد: بسیاری از فضا‌های آموزشی و اداری آموزش‌وپرورش در جریان جنگ آسیب دید و با کمک سازمان نوسازی مدارس و خیرین، بازسازی فضا‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

امتحانات نهایی حتی زیر بمباران برگزار شد

وزیر آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ را برگزاری امتحانات نهایی دانست و گفت: دشمن تلاش داشت امتحانات برگزار نشود و در نتیجه آن، کنکور و آغاز فعالیت دانشگاه‌ها نیز به تعویق بیفتد. در چهار استان، برنامه امتحانات یک هفته به تعویق افتاد، اما امتحانات در همان شرایط جنگی و حتی زیر بمباران برگزار شد.

کاظمی با اشاره به گستردگی برگزاری امتحانات نهایی گفت: در مجموع ۲۳ روز آزمون برگزار شد و حدود ۲۵ میلیون برگه تشریحی مورد تصحیح قرار گرفت.

وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های آموزش‌وپرورش در دوران جنگ دانست و گفت نتایج امتحانات و سوابق تحصیلی نیز مطابق وعده داده‌شده به‌موقع به مراجع مربوط ارسال شد.

آغاز سال تحصیلی با تمرکز بر حضور دانش‌آموزان در مدارس

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، یکی از تهدید‌های جدی پیش‌روی این وزارتخانه را تلاش برای جلوگیری از بازگشایی حضوری مدارس عنوان کرد.

وی افزود: با وجود فضاسازی‌ها و نگرانی‌هایی که درباره امنیت مدارس مطرح می‌شد، آموزش‌وپرورش ایستاد و تلاش کرد سال تحصیلی را با حضور دانش‌آموزان آغاز کند.

کاظمی از طراحی ۱۵۰ برنامه برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها به‌صورت مرحله‌ای اجرا و پیگیری شد.

ساماندهی نیروی انسانی و کاهش دغدغه‌های آغاز سال تحصیلی

وزیر آموزش‌وپرورش کمبود نیروی انسانی و منابع مالی را از چالش‌های همیشگی این وزارتخانه دانست و گفت: در دو سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای ساماندهی نیروی انسانی انجام شده و با وجود لغو برخی مجوز‌های استخدامی و نبود امکان جذب سربازمعلم، سال تحصیلی جدید با کمترین دغدغه آغاز شد.

وی از افزایش حق‌التدریس‌ها، پرداخت حقوق تابستان نیرو‌های خرید خدمات و آزاد و افزایش سقف اضافه‌کار خبر داد.

پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات فرهنگیان

کاظمی درباره وضعیت مالی آموزش‌وپرورش نیز اظهار کرد: مطالبات فرهنگیان تا حد زیادی پرداخت شده و پرداخت‌های جاری نیز به‌روز شده است. مطالبات مربوط به برخی سال‌های گذشته پرداخت شده و در حوزه‌هایی مانند حق‌التدریس نیز تلاش شده پرداخت‌ها با کمترین تأخیر انجام شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از افزایش حق مدیریت و اختصاص فوق‌العاده ویژه به معلمان مناطق محروم، صعب‌العبور و عشایری خبر داد و گفت: حداقل مبلغ این فوق‌العاده برای این گروه چهار میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی از ارتقای رتبه حدود ۳۰۰ هزار معلم خبر داد و گفت: این ارتقا بدون ایجاد چالش جدی انجام شده و مطالبات مربوط به آن نیز پرداخت شده است.

تداوم توسعه فضا‌های آموزشی و ورزشی

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت‌وساز مدارس گفت: در سال گذشته ۲۴۰۰ فضای آموزشی و ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح شد و امسال نیز ۲ هزار و ۳۰۰ فضای آموزشی با ۱۳ هزار کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

وی از ایجاد ۶ هزار فضای ورزشی، افتتاح ۳۴ هزار استخر دانش‌آموزی، استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی حدود ۵۰ هزار کلاس درس و بهسازی ۱۵۰ هزار کلاس با همکاری گروه‌های جهادی خبر داد.

۴ میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم آموزش هوش مصنوعی دیدند

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه فناوری‌های نوین گفت: چهار میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند.

وی به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی اشاره کرد و گفت تعداد مدال‌های طلای ایران از ۱۱ مدال در سال گذشته به ۱۸ مدال رسیده است.

عدالت، کیفیت و تقویت هویت ملی؛ سه سیاست محوری آموزش‌وپرورش

کاظمی سه سیاست محوری آموزش‌وپرورش در چارچوب سند تحول بنیادین را «عدالت، کیفیت و تقویت هویت ملی» عنوان کرد و گفت: در حوزه تقویت هویت ملی، کتاب‌هایی با عنوان «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» برای سه مقطع تحصیلی تولید و حدود ۱۳ میلیون جلد از آن چاپ و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از تولید ۱۵ نمایشگاه محتوایی درباره هویت ملی، مفاخر و قهرمانان ایران خبر داد که قرار است در مدارس سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ادعای موج استعفای معلمان واقعیت ندارد

کاظمی درباره ادعا‌های مطرح‌شده پیرامون استعفای گسترده معلمان گفت: من بار‌ها گفتم اگر یک معلم به دلیل معیشت استعفا داده است، به من معرفی کنید.

وی با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی افزود: تعدادی از افرادی که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند، معلم شاغل نبوده‌اند و برخی نیز سابقه اخراج داشته‌اند.

وزیر آموزش‌وپرورش در عین حال با تأکید بر وجود مشکلات اقتصادی در جامعه گفت: مشکلات معیشتی تنها مختص معلمان نیست و بخش‌های مختلف جامعه تحت فشار اقتصادی قرار دارند و معلمان نیز از جمله اقشاری هستند که با این فشار‌ها مواجه‌اند.

پیشنهاد‌های وزیر برای بهبود معیشت فرهنگیان روی میز رئیس‌جمهور

کاظمی با تأکید بر پیگیری جدی موضوع معیشت معلمان اظهار کرد: نامه‌ای درباره وضعیت معیشتی فرهنگیان برای رئیس‌جمهور ارسال کرده است.

وی افزود: در این نامه، وضعیت حقوق و معیشت معلمان، مقایسه وضعیت آنان با سایر گروه‌ها و پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط مطرح شده و این موضوع در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور نیز مورد بحث قرار گرفته است.

وزیر آموزش‌وپرورش از نمایندگان مجلس خواست در جریان بررسی بودجه، پیشنهاد‌های مرتبط با بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان را مورد توجه قرار دهند.

گفتمان آموزش‌وپرورش باید تربیتی باشد

کاظمی با تأکید بر رویکرد تربیتی آموزش‌وپرورش گفت: تمام تلاش من این است که گفتمان فضای آموزش‌وپرورش فقط تربیتی باشد و گفتمان حاکم بر فضای معلمان تربیتی باشد؛ اما مهم‌ترین وظیفه و کاری که ما انجام می‌دهیم، پیگیری دغدغه‌های معیشتی معلمان است.

وی از اختصاص ردیف رفاهی برای معلمان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار چنین ردیفی در نظر گرفته شده و مبلغی نیز در قالب رفاهی همراه حقوق به فرهنگیان پرداخت شده است.