معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: بوستان عروج واقع در مهرشهر اهواز با هدف توسعه و افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد فضا‌های تعاملی در مساحتی بالغ بر ۱.۵ هکتار (۱۵ هزار مترمربع) احداث و افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سعیدی بیان کرد: از مجموع مساحت پارک ۹ هزار مترمربع به فضای سبز و ۶ هزار مترمربع به فضا‌های سخت و تعاملی اختصاص یافته که از امشب به سرانه فضای سبز منطقه اهواز افزوده می‌شود.

وی در خصوص عمده عملیات عمرانی انجام‌شده در این طرح گفت: خاکریزی با خاک نباتی، کف‌سازی و اجرای بتن‌های دکوراتیو، جدول‌گذاری، احداث آب‌نماها، اجرای سیستم زهکشی و آبیاری، نصب پایه‌های روشنایی، احداث زمین‌های بازی کودکان و ساخت پیاده راه جهت تعاملات اجتماعی شهروندان از مهم‌ترین اقدامات انجام‌گرفته در این طرح است.

سعیدی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در دوره جاری افزود: در شرایط اقتصادی کنونی و محدودیت‌های مالی شهرداری‌ها، اولویت اصلی بودجه‌ریزی این دوره بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و تکمیلی متمرکز بوده است و در کنار آن طرح‌های جدید بر اساس نیازسنجی و مطالبات شهروندان تعریف و اجرا می‌شوند.

وی تاکید کرد: ارزش واقعی یک طرح عمرانی زمانی محقق می‌شود که نتایج آن در زندگی روزمره مردم نمایان گردد به‌گونه‌ای که کودکی در فضایی ایمن بازی کند، خانواده‌ای ساعتی را با آرامش در کنار هم بگذرانند و محله‌ای پویاتر و بانشاط‌تر ایجاد شود.