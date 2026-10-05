آرارات میرزویان و سید عباس عراقچی، وزیران امور خارجه جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان که برای یک سفر رسمی به کشورمان آمده است با آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و درباره رویدادها و منطقه و روابط دو کشور گفتگو کرد.

این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران - ارمنستان برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای انجام شده است.

وزیر امور خارجه ارمنستان در این سفر در دیدار با مقام‌های ارشد کشورمان درباره راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه تهران _ ایروان و همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی، تبادل نظر خواهد کرد.