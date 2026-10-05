به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار اعلام کرد: در بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، ورزشکاران شهرستان شهریار توانستند ۲۸ درصد از کل مدال های کسب شده استان تهران در این رقایت های بین المللی آسیایی را به خود اختصاص دهند.

مهدی صداقت گفت: یونس امامی، مدال طلای کشتی آزاد، ساغر مرادی، مدال طلای تکواندو، سامان نور محمدی در رشته ی کبدی به عنوان مربی، مدال نقره و سپیده امینی نیز در رشته کاراته مدال نقره را کسب کرده است. وی افزود: مجموع کل مدال های استان تهران ۱۴ مدال است که شهرستان شهریار ۴ مدال را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: با هدایت خانم فاطمه بغلانی پور، به عنوان سر مربی تیم ملی کارای بانوان، برای اولین بار در تاریخ بازي هاي آسیایی، تیم ملی کاتای بانوان، در مهد کاراته ی دنیا، صاحب مدال نقره شد.

گفتنی است: در ترکیب تیم ملی کاتای بانوان، سپیده امینی، ورزشکار اعزامی از شهریار، فاطمه صادقی و سیده سادات حسینی، نقش آفرینی کردند.