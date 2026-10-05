دهمین نشست کتاب‌خوانی مجتمع معادن فلات مرکزی بافق با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار مفید و تقویت سرانه کتاب‌خوانی در میان کارکنان این مجتمع برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهمین نشست کتاب‌خوانی مجتمع معادن فلات مرکزی بافق با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار مفید و تقویت سرانه کتاب‌خوانی در میان کارکنان این مجتمع برگزار شد.

رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان بافق در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی شهرستان گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی بافق در نظر دارد با برگزاری نشست‌های فرهنگی و کتاب‌خوانی در مجتمع‌های معدنی، زمینه تقویت و احیای فرهنگ مطالعه در محیط‌های کاری را فراهم کند.

آقایی افزود: دهمین نشست کتاب‌خوانی مجتمع معادن فلات مرکزی بافق نیز در همین راستا برگزار شد و تاکنون در این نشست‌ها بیش از ۵۰ عنوان کتاب با موضوعات مختلف به کارکنان معرفی شده است.

وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد انگیزه برای مطالعه و آشنایی کارکنان با آثار مفید و کاربردی عنوان کرد و گفت: تلاش شده است با معرفی کتاب‌های متنوع، زمینه ترغیب و تشویق کارکنان به مطالعه فراهم شود.

مدیرعامل مجتمع معادن فلات مرکزی بافق نیز گفت: این نشست‌ها به‌صورت ماهیانه و با برنامه‌ریزی واحد روابط عمومی مجتمع و با دعوت از رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان و مهمانان فرهنگی برگزار می‌شود.

امیری افزود: در این نشست‌ها کتاب‌هایی متناسب با نیاز و علایق کارکنان معرفی می‌شود و تلاش داریم در طول سال، با اهدای یک عنوان کتاب به کارکنان، گامی هرچند کوچک در مسیر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی برداریم.

برگزاری منظم نشست‌های کتاب‌خوانی در مجتمع معادن فلات مرکزی بافق، در کنار معرفی آثار متنوع و اهدای کتاب به کارکنان، از برنامه‌هایی است که با هدف پیوند بیشتر محیط کار با فعالیت‌های فرهنگی و تقویت عادت مطالعه دنبال می‌شو