تیم نجوم نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین در پویش جست‌وجوی سیارک‌ها، با بررسی و تحلیل داده‌های رصدخانه پن‌استارز موفق به شناسایی چهار سیارک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این پویش علمی به مدت سه هفته برای آشنایی اعضا با روند جست‌وجوی اجرام کوچک منظومه شمسی و تجربه‌اندوزی در زمینه نجوم انجام شد.

در این پویش اعضای تیم نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پس از بررسی تصاویر رصدی و شناسایی اجرام متحرک، به تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده پرداختند؛ که در نتیجه این بررسی‌ها، چهار جرم به‌عنوان سیارک شناسایی شد.

این سیارک‌ها علاوه بر شناسه جرمی و رصدی، به یاد ۱۶۸ کودک شهید میناب به صورت MNB۱۶۸۵، KPQ۱۶۸۲، MNS۱۶۸۱ و KNQ۱۶۸۵ نامگذاری شدند.

گواهی‌های مربوط به این فعالیت از سوی IASC و ناسا برای اعضای تیم صادر شده است.