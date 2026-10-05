رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به چالش‌های پیش روی تولید و تجارت گفت: اتاق اهواز در شرایط دشوار اقتصادی در کنار بخش خصوصی ایستاده و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و قانونی، پیگیر و مطالبه‌گر حقوق فعالان اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در سومین رویداد «راهینو» در محل اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: بخش خصوصی با وجود تحمل فشار‌های ناشی از تورم، نوسانات قیمت و مشکلات تامین مواد اولیه و منابع مالی، همچنان نقش مهمی در حفظ تعادل اقتصادی جامعه دارد و ادامه این مسیر بدون اصلاح شیوه‌های سنتی مدیریت و تولید امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد افزود: شرایط اقتصادی امروز با مسائل جدی مواجه است و مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه و دشواری دسترسی به تسهیلات مالی، فشار مضاعفی بر فعالان بخش خصوصی وارد کرده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر ضرورت تغییر در شیوه‌های تولید و تجارت بیان کرد: مسیر تجارت در دنیا تغییر کرده و حتی روش‌های تولید نیز نیازمند تحول هستند، بنابراین نمی‌توان با تکیه بر روش‌های سنتی انتظار ایجاد جهش اقتصادی داشت.

عموری با اشاره به تحولات اقتصادی کشور‌های منطقه گفت: کشور‌هایی مانند عراق با سرعت در حال توسعه و پیشرفت هستند و برای حفظ جایگاه اقتصادی، باید متناسب با تغییرات محیط کسب و کار، شیوه‌های تولید، مدیریت و تجارت را نیز تغییر داد.

وی همچنین یکی از چالش‌های ساختاری کشور را ضعف در جانشین‌پروری مدیریتی عنوان کرد و افزود: در چرخه مدیریت کمتر شاهد حضور و میدان دادن به نیرو‌های جدید بوده‌ایم، در حالی که فعالان بخش خصوصی نیرو‌هایی توانمند، جسور و رشدپذیر هستند که سرمایه و توان خود را در مسیر فعالیت اقتصادی به کار گرفته‌اند.

راهینو؛ بستری برای پیوند نسل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش

رییس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با اشاره به راه‌اندازی رویداد «راهینو» در این اتاق اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد ارتباط میان نسل‌های مختلف، شناسایی استعداد‌ها و تکمیل زنجیره ارزش طراحی شده و می‌تواند زمینه‌ای برای انتقال تجربه و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان فعالان اقتصادی فراهم کند.

عموری با اشاره به گذشت ۲ ماه از آغاز فعالیت «راهینو» گفت: هدف اتاق اهواز در این رویداد، ایجاد ارتباط میان تخصص‌ها و قرار گرفتن نسل‌های دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در کنار یکدیگر است تا از طریق شبکه‌سازی هدفمند، ایده‌های جدید از مرحله بالقوه به مرحله اجرا برسند.

وی با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان خانه بخش خصوصی افزود: بخشی از خدمات اتاق، ارائه حمایت‌های حقوقی و مشاوره‌ای و دفاع از حقوق صاحبان کسب و کار در برابر تصمیمات غیرکارشناسی است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: اتاق اهواز در روز‌های سخت تولید و تجارت مطالبه‌گر حقوق فعالان اقتصادی است و در کنار همکاری با دولت، هر تصمیمی را بدون بررسی کارشناسی نمی‌پذیرد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پیگیر مطالبات بخش خصوصی خواهد بود.

عموری همچنین به ظرفیت‌های قانونی و تخصصی اتاق برای حمایت از فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از مشاوران تخصصی و مرکز داوری اتاق اهواز آماده ارائه خدمات به فعالان اقتصادی هستند تا در صورت بروز مشکلات یا اختلافات، از حقوق آنها دفاع و روند رسیدگی به پرونده‌ها تا حصول نتیجه پیگیری شود.

رویداد «راهینو» با هدف ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و نسل‌های مختلف، انتقال تجربه، شناسایی ظرفیت‌های تخصصی و شکل‌دهی همکاری‌های جدید در اتاق بازرگانی اهواز راه‌اندازی شده است. این رویداد با تمرکز بر شبکه‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش، بستری برای ارتباط میان صاحبان تجربه و نیرو‌های جوان‌تر و تبدیل ایده‌های اقتصادی به فرصت‌های عملیاتی ایجاد می‌کند.