به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با گرامیداشت هفته انتظامی، جمعی از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان شیروان در اقدامی خداپسندانه و با هدف کمک به بیماران نیازمند، در طرح اهدای خون شرکت کردند.

در این اقدام انسان‌دوستانه، کارکنان انتظامی شیروان با حضور در مرکز انتقال خون این شهرستان، بخشی از خون خود را به بیماران و نیازمندان اهدا کردند و بار دیگر جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و روحیه خدمت‌رسانی سبزپوشان انتظامی را به نمایش گذاشتند.