مستند‌های «نقطه دید» با تمرکز بر تحولات و رویداد‌های سیاسی، «چلیپا و هلال» با روایت حضور مسیحیان ایرانی در دفاع مقدس، «زنگ آخر» با روایت مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان دبستان شجره طیبه میناب و «ترکان پارسی‌گوی» با روایت پیوند زبان فارسی و فرهنگ آذربایجان، امروز از شبکه مستنند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «نقطه دید» با تمرکز بر تحولات و رویداد‌های سیاسی روز و بررسی ابعاد تاریخی و اجتماعی آنها، پخش می شود.

این مجموعه مستند به تحلیل و بررسی تحولات و وقایع سیاسی روز می‌پردازد و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و منابع معتبر، رویداد‌ها را در بستر تاریخی و اجتماعی آنها واکاوی می‌کند.

«نقطه دید» تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، زمینه‌ها و ابعاد مختلف رویداد‌های سیاسی را بررسی و تصویری روشن‌تر از تحولات روز ارائه کند.

این مجموعه مستند از امروز ساعت ۱۷:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۱:۳۰ بازپخش می شود.

مستند «چلیپا و هلال» با بازخوانی بخش‌هایی از ناگفته‌های جنگ ایران و عراق، به نقش و حضور مسیحیان ایرانی در دفاع از میهن و ایثارگری رزمندگان این جامعه می‌پردازد.

این مستند روایتی از حضور مسیحیان ایرانی در دوران دفاع مقدس است، رزمندگانی که در کنار دیگر مدافعان کشور، برای دفاع از میهن جنگیدند و برخی از آنان در این مسیر به شهادت رسیدند.

مستند «چلیپا و هلال» با پرداختن به بخشی از روایت‌های کمتر بازگو‌شده جنگ ایران و عراق، نقش و فداکاری مسیحیان ایرانی را در دفاع از کشور به تصویر می‌کشد.

این مستند ساعت ۱۷ و بامداد روز بعد ساعت ۲ بازپخش می شود.

مستند «زنگ آخر» با روایتی از مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان فداکار دبستان شجره طیبه میناب، ساعت ۲۱:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۹:۳۰ بازپخش می شود.

این مستند روایتی از صدای مظلومیت پسران و دختران دانش‌آموز و همچنین معلمان جانفشان دبستان شجره طیبه میناب است و با نگاهی مستند، بخشی از زندگی و خاطرات آنان را به تصویر می‌کشد.

«زنگ آخر» با تمرکز بر روایت‌های دانش‌آموزان و معلمان، تلاش دارد ابعاد انسانی این ماجرا و جلوه‌هایی از فداکاری و ایثار معلمان را برای مخاطبان بازگو کند.

مجموعه مستند «ترکان پارسی‌گوی» با نگاهی به پیشینه شعر فارسی در آذربایجان، نقش شاعران پارسی‌گو را در پیوند فرهنگی اقوام و گسترش زبان و ادبیات فارسی، به تصویر می کشد.

این مجموعه مستند با تمرکز بر پیشینه شعر فارسی در آذربایجان، به بررسی نقش شاعران پارسی‌گو در انتقال مفاهیم دینی، حماسی و عرفانی و تقویت پیوند‌های فرهنگی میان اقوام می‌پردازد.

روایت این مجموعه با همراهی یک عاشیق آذربایجانی شکل می‌گیرد که به زبان ترکی آذری، مخاطبان را با شاعران و آثار آنان آشنا می‌کند. بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی، بازدید از خانه‌ها و آرامگاه‌های شاعران، گفت‌و‌گو با کارشناسان و شاعران و استفاده از روایت شاعرانه، از دیگر ویژگی‌های این مستند است.

مجموعه مستند «ترکان پارسی‌گوی» به تهیه‌کنندگی فرید پناه‌نژاد در ۱۳ قسمت تولید شده و دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۹ تکرار می شود.