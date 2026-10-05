رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در دیدار سرکنسول ایران در هرات افغانستان، ضمن اعلام آمادگی برای انتقال تجربیات و دانش پلیسی به کشور افغانستان گفت: خطر قاچاق مواد مخدر، نه تنها تهدیدی برای دو کشور، بلکه برای کل منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در دیدار با علیرضا مرهمتی، سرکنسول ایران در هرات افغانستان، ضمن خوشامدگویی به وی، به ضرورت و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات و دانش پلیسی به کشور دوست و همسایه افغانستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سفر سال گذشته اینجانب و هیئت همراه به افغانستان، برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای انتقال تجربیات و آموزش نیرو‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های مرزی (هرات، فراه و نیمروز) انجام پذیرفت که به دلیل تقارن با شرایط جنگ، امکان برگزاری آن محقق نشد؛ تلاش این پلیس بر آن است در اولین فرصت با فراهم شدن شرایط، این مهم محقق گردد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه، خطر قاچاق مواد مخدر را نه تنها تهدیدی برای دو کشور، بلکه برای کل منطقه برشمرد و اضافه کرد: علی‌رغم ادعا‌های مطرح‌شده در خصوص کاهش سطح زیر کشت مواد مخدر در افغانستان، متأسفانه همچنان شاهد ورود محموله‌های سنگین مواد مخدر صنعتی و سنتی از مرز‌های شرقی به داخل خاک کشورمان هستیم؛ این در حالی است که برابر تأیید سازمان‌های بین‌المللی، تا یک سال گذشته دپوی مواد مخدر در انبار‌های افغانستان وجود داشته است.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و انتظامی اشاره و اظهار کرد: این پلیس آمادگی کامل خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در زمینه مبارزه همه‌جانبه با قاچاق مواد مخدر اعلام می‌دارد.

تأکید بر ضرورت ارتقاء همکاری‌های انتظامی بین دو کشور ایران و افغانستان

در ادامه، علیرضا مرهمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، ضمن قدردانی از فرصت پیش‌آمده و تبریک فرا رسیدن هفته انتظامی، بر ضرورت ارتقاء همکاری‌های انتظامی بین دو کشور ایران و افغانستان تأکید کرد و بیان داشت: ضرورت دارد به منظور تدوین و اجرایی شدن نقشه راه فعالیت مقابله‌ای دو کشور، نشست رؤسای پلیس دو کشور هر شش ماه یک‌بار برگزار گردد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در خاتمه به سفر سال گذشته سردار کاکاوند و هیئت همراه به افغانستان اشاره کرد و افزود: برابر ارزیابی‌های صورت گرفته، بازدید جنابعالی و هیئت همراه از استان‌های مرزی و دیدار با مسئولین انتظامی و سیاسی (والیان هرات و نیمروز) که در نوع خود برای اولین بار اتفاق افتاد، بازخورد بسیار مثبتی داشت؛ امیدواریم با توجه به اراده مقامات محلی، شاهد ارتقاء سطح تعاملات دوجانبه باشیم.