سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از احتمال رگبار شدید، تگرگ و سیلاب در چند استان شمال‌غرب کشور خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی با پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی را فردا برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و اردبیل برای روز فردا صادر کرد.

طبق این پیش‌بینی، این وضعیت در روز چهارشنبه نیز در بخش‌های جنوبی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و استان زنجان اعتبار خواهد داشت.

بر اساس گزارش هواشناسی، در مناطق مذکور احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، وقوع گردوخاک در برخی نقاط و بارش تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد.

با توجه به احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر، از هموطنان عزیز خواسته شده است تا از هرگونه تردد، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر در مناطق مذکور خودداری کنند.