به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضایی مدیر کل انتقال خون استان در حاشیه این اقدام خیرخواهانه با اشاره به اینکه پایگا‌های انتقال خون استان پاسخگوی ۱۰۰ درصدی خون مورد نیاز بیمارستان‌های استان است گفت: مردم می‌توانند با حضور در این پایگا‌ها در امر خون دهی به بیماران نیازمند کمک کنند.

خبر دیگر اینکه به مناسبت هفته نیروی انتظامی جمعی از مردم استان با فرمانده انتظامی استان دیدار و مشکلات خود را عنوان کردند.