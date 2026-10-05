مهدی بالی ملی‌پوش کشتی فرنگی و عضو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، با پیروزی در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، نشان برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

بنا بر اعلام رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم و پس از پشت‌سر گذاشتن سه مبارزه در مراحل مقدماتی و نیمه‌نهایی، در دیدار رده‌بندی نیز مقابل اسلام یولویف از قزاقستان به پیروزی رسید و نشان برنز را به گردن آویخت.

بالی در نخستین مبارزه خود در وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف ابراهیم محمد از عربستان سعودی رفت و با نمایشی قدرتمند، این حریف را با نتیجه هفت بر صفر شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با یکی از مدعیان اصلی وزن ۹۷ کیلوگرم، یعنی اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان، دارنده نشان برنز بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، روبه‌رو شد و حریف قرقیزستانی را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت تا با اقتدار راهی مرحله نیمه‌نهایی شود. این پیروزی یکی از مهم‌ترین برد‌های بالی در مسیر کسب نشان ناگویا بود؛ زیرا حریف بالی سابقه حضور در بالاترین سطح رقابت‌های بین‌المللی و کسب نشان المپیک را در کارنامه داشت.

بالی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل یوری ناکازاتو از ژاپن، کشتی‌گیر میزبان، قرار گرفت. نماینده فولاد مبارکه سپاهان در این مسابقه شروع بسیار خوبی داشت و در لحظه نخست با نتیجه چهار بر صفر از حریف ژاپنی پیش افتاد، اما ناکازاتو در ادامه توانست جریان مسابقه را تغییر دهد و در نهایت با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ به پیروزی برسد تا بالی از رسیدن به فینال بازمانده و راهی دیدار رده‌بندی شود.

ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در دیدار رده‌بندی با عبور از اسلام یولویف از قزاقستان، شکست نیمه‌نهایی را جبران کرد و با پیروزی در این مبارزه، نشان برنز بازی‌های آسیایی ناگویا را به‌دست آورد.