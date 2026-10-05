مجتبی میهن‌پرست، کارشناس هواشناسی ایلام، از ادامه ناپایداری جو و احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و سیلاب ناگهانی تا یکی دو روز آینده خبر داد.

رگبار و رعد و برق در ایلام؛ خطر سیلاب ناگهانی

رگبار و رعد و برق در ایلام؛ خطر سیلاب ناگهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کارشناس هواشناسی ایلام، با بررسی نقشه‌های هواشناسی گفت: تا یکی دو روز آینده به علت افزایش شاخص‌های ناپایداری، شرایط برای وقوع رگبار، رعد و برق و جوشش‌ها فراهم خواهد بود.

وی افزود: بارش‌های اوایل پاییز شبیه بارش‌های اواخر بهار هستند و با رعد و برق همراه‌اند و می‌توانند به‌صورت نقطه‌ای تقویت شوند و خطر سیلاب‌های ناگهانی را داشته باشند؛ حتی ممکن است در برخی مناطق اصلاً باران نبارد، اما در بالادست آن اتفاق بیفتد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: هرچند پتانسیل وقوع این بارش‌ها نسبت به روز‌های قبل تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان این خطر وجود دارد.

میهن‌پرست درباره وضعیت دما نیز گفت: به تدریج از امروز نسبت به دیروز، دمای هوا افزایش می‌یابد و حدود سه درجه افزایش دما تا اواخر هفته انتظار می‌رود.

وی در پایان اظهار کرد: پس از این سامانه، جو استان به یک استراحت چند روزه می‌رود و هوا پایدار خواهد شد؛ همراه با جوشش‌ها و رگبار و رعد و برق‌هایی که اشاره شد، گاهی افزایش سرعت باد نیز پیش‌بینی می‌شود.