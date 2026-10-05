به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمه‌حسنی اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری بیش از ۵۸ میلیون مترمکعب CNG در استان کردستان مصرف شده که این میزان مصرف، صرفه‌جویی بیش از ۵۸ میلیون لیتر بنزین را به همراه داشته است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۲ جایگاه CNG در استان افزود: ظرفیت توزیع روزانه جایگاه‌های CNG کردستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب است و ۳۳۶ نازل در این جایگاه‌ها فعال هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، استفاده از CNG را از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه و در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی مؤثر دانست.

حمه‌حسنی همچنین از پایش مستمر وضعیت فنی جایگاه‌ها خبر داد و گفت: کالیبراسیون دیسپنسر‌های همه جایگاه‌ها انجام شده و گواهینامه سلامت آنها از اداره استاندارد دریافت شده است.