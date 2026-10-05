پیگیری مسائل استان قزوین در سازمان برنامه و بودجه
استاندار قزوین برای پیگیری مسائل استان، با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، محمد نوذری در ادامه پیگیریهای توسعه استان در سطح ملی، با سید حمید پورمحمدی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، استاندار با تأکید بر لزوم تخصیص اعتبارات پایدار برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای استان، خواستار توجه ویژه به طرحهای اولویتدار قزوین شد.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در روند تصویب و تأمین مالی پروژههای کلیدی استان در حوزههای زیرساختی، خدماتی و اجتماعی تأکید کرد.