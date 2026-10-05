به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از هفته فراجا همایش ملی «پلیس، امنیت، اصناف» با حضور سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور فرماندهی انتظامی استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

سردار رادان اظهار کرد: یادمان باشد برای امنیت این کشور چه کسانی را از دست دادیم؛ از بچه‌ها و دانش‌آموزان میناب تا فرماندهان و قائد شهید... اگر شما ما را به عنوان افسران جنگ نرم خطاب می‌کنید و ما شما عزیزان، فعالان اصناف و بازار را افسران جنگ اقتصادی خطاب می‌کنیم، یادمان باشد شأن و اصل معنی افسر، «سربازی» است.

وی با گریزی بر پیشینه بازار و بازاریان افزود: بازاریان همواره پشتیبان انقلاب بوده و هستند، بازاریان تمرین استقامت در برابر دشمن را از بدو شکل‌گیری انقلاب اسلامی انجام داده و همواره در پشتیبانی از انقلاب خوش درخشیدند؛ دشمنان در دوران دفاع مقدس و جنگ، شریان‌های اقتصادی ما را هدف قرار دادند و این بازار و بازاریان بودند که با نقش‌آفرینی درست و به‌موقع، فضای مربوطه را مدیریت کردند.

فرمانده کل انتظامی با اشاره به نقش بازاریان و فعالان اصناف در شکست دشمن ادامه داد: امروز دشمن به جنگ اقتصادی متوسل شده است، اما در چنین شرایطی شما عزیزان به نقش و جایگاه خود واقف بوده و هستید؛ البته این نقش و جایگاه شما عزیزان را دشمن هم می‌داند، اما شما بازاریان لانچرزن‌های جنگ اقتصادی هستید.

سردار رادان با تأکید بر لزوم حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از اصناف و بازاریان تأکید کرد: شما عزیزان باید به توطئه‌های دشمنان در این حوزه آگاه و مسلط باشید که هستید.

حمایت پلیس از بازاریان و اصناف

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: امنیت و اقتصاد در پیوند با هم هستند و لازم و ملزوم یکدیگرند. نیرو‌های مسلح با حمایت ملت مبعوث، ابهت پوشالی دشمن را شکستند و آخرین میخ را بر تابوت دشمن هم خواهیم زد، البته در کنار و همراهی شما افسران جنگ اقتصادی.

سردار رادان با اشاره به برنامه‌های دشمن تأکید کرد: شما عزیزان تاکنون به درستی مدیریت فضای مرتبط با نقش و فعالیت خود را انجام داده‌اید و البته دولت هم پای کار بود، قطعاً بعد از این نیز رویکرد شما عزیزان همین خواهد بود.

فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد: قاچاقچی و محتکر کالا و هر آنچه که به بازار ما ضربه بزند، دزد امنیت اقتصادی ماست و وطن‌فروش است و ما بر خود وظیفه می‌دانیم در برخورد جدی و قاطع با این افراد، به نوعی امنیت اقتصادی را برای فعالیت شما عزیزان فراهم کنیم.

وی خطاب به فعالان اقتصادی، بازار و اصناف تأکید کرد: در کنار شما، با شما و پشتیبان شما عزیزان هستیم.

گفتنی است در این نشست نمایندگانی از اصناف و بازاریان به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و از برخی خانواده‌های شهدا و برترین‌های حوزه فعالیت اصناف تجلیل شد.