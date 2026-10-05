به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفری نژاد در نشست کمیته هماهنگی زنجیره سیب مراغه افزود: سیب مراغه برای حضور این محصول در اتحادیه اروپا و بازار‌های بیت المللی در قالب نشان جغرافیایی در کشور به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۳۰ هزار تُن سیب از باغ‌های مراغه برداشت شود.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان ادامه داد: مراغه با تولید ۲۳۰ هزار تُن سیب رتبه نخست استان را دارد و شهرستان‌های اهر، میانه و مرند به ترتیب در رتبه‌های بعدی تولید این محصول هستند.

وی اضافه کرد: بخش عمده سیب مراغه به علت کیفیت بالای تولید برای تازه خوری در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ماندگاری بالای سیب مراغه افزود: این محصول برای حضور موفق در بازار‌های جهانی نیاز بهره گیری از بسته بندی است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه در این جلسه از آغاز فعالیت کمیته زنجیره سیب با محوریت تعاون روستایی و جهاد کشاورزی خبر داد.

علی امیری راد افزود: در قالب زنجیره سیب، برای افزایش صادرات، از تولید تا مصرف و حضور در بازار‌های جهانی برنامه ریزی خواهد شد. وی همچنین از برگزاری جشنواره سیب مراغه در نیمه‌های آبان امسال خبر داد.