به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در همایش سکو‌های اینترنتی گفت: برقراری نظم، انضباط و امنیت، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و اقتصاد دیجیتال، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌کنیم با هماهنگی مجموعه‌های مختلف، در شرایط حساس کنونی نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنیم.

وی افزود: کشور ما در ۴۷ سال گذشته در برابر دشمنان مقاومت کرده و در این مسیر، مردان و زنان بزرگی را تقدیم کرده است. امروز نیز در ادامه جنگ سوم، دشمن با تمام توان و به اشکال مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام، کشور و مردم است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر اهمیت امنیت داخلی تصریح کرد: امنیت داخلی، یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت در هر کشور است و پلیس و فراجا به‌عنوان رکن اصلی برقراری نظم، انضباط و امنیت در داخل کشور، مأموریت مهمی بر عهده دارند.

رحیمی ادامه داد: همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در نقاط مختلف کشور، از صفر مرز و صد‌ها برجک، پاسگاه و هنگ مرزی گرفته تا محور‌های مواصلاتی، روستا‌ها و شهرها، برای برقراری امنیت تلاش می‌کنند تا مردم بتوانند با آرامش از منزل به محل کار، دانشگاه، مدرسه و سایر فعالیت‌های روزمره خود بروند و بازگردند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی مردم افزود: برای برقراری این امنیت، تلاش‌های فراوان و جانفشانی‌های زیادی انجام می‌شود و هزینه‌های قابل توجهی نیز در این مسیر پرداخت شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به نقش پلیس فتا در تأمین امنیت فضای مجازی تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم امنیت، امنیت در فضای سایبری و دیجیتال است که پلیس فتا مسئولیت آن را برعهده دارد و نگاه این پلیس به مسائل امنیتی در حوزه سایبر و دیجیتال، علمی، عمیق، مردم‌مدار و مردم‌محور است.

رحیمی افزود: فضای مجازی امروز به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است؛ بخشی از مردم از این فضا برای امور رفاهی، گروهی برای فعالیت‌های علمی و بسیاری نیز برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند، بنابراین برقراری نظم، انضباط و امنیت در این فضا اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در کنار پلیس فتا، مأموریت‌هایی به پلیس‌های تخصصی نیز واگذار شده است تا هر مجموعه متناسب با مأموریت خود و با هدایت و راهبری پلیس فتا، امنیت حوزه مربوطه را در فضای مجازی برقرار و بر آن نظارت کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به مأموریت این پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی یکی از مجموعه‌هایی است که در حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش ویژه‌ای را با هدایت و راهبری پلیس فتا دنبال می‌کند.

رحیمی گفت: رویکرد ما در این مأموریت، جامعه‌محور و مردم‌مدار است و تمام تلاشمان این است که از افرادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت اقتصادی و تجاری سالم دارند، در تمام سطوح حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه این رویکرد دو بخش دارد، افزود: بخش نخست، حمایت از افرادی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند و فرایند‌ها و فعالیت‌های سالم اقتصادی دارند و بخش دوم، موضوع صیانت از مردم است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در کنار حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسانی که در این بستر تجارت می‌کنند، صیانت از مردم نیز برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران و مشتریانی که از خدمات سکو‌های اینترنتی استفاده می‌کنند، باید از امنیت و سلامت این فرایند‌ها اطمینان داشته باشند.

رحیمی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه و اعتماد مردم تصریح کرد: باید از سرمایه مردم و اعتمادی که به فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دارند، مراقبت و صیانت کنیم و این امر بدون ارتباط تنگاتنگ و تعامل میان پلیس و فعالان این حوزه امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: هفته انتظامی فرصت مناسبی است تا این موضوع را برای مردم و فعالان اقتصاد دیجیتال تبیین کنیم؛ باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل استفاده کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: امروز در یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم که دشمن به ملت و کشور ما تحمیل کرده است؛ در چنین شرایطی نباید تصور کنیم که تنها نیرو‌های مسلح یا دولت وظیفه دارند، بلکه همه اقشار و آحاد مردم باید متناسب با شرایط، مسئولیت خود را ایفا کنند.

رحیمی ادامه داد: دشمن در جنگ نظامی، هر آنچه در توان داشت به میدان آورد و اقدامات سنگینی انجام داد، اما اکنون به‌صورت رسمی از جنگ اقتصادی سخن می‌گوید و این جنگ را علیه ملت ایران دنبال می‌کند؛ بنابراین همه ما وظیفه داریم در این عرصه نیز تلاش همه‌جانبه داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی، اصناف، بازاریان و کسبه گفت: فعالان اقتصادی، به‌ویژه اصناف، بازاریان و کسبه، در شرایط کنونی نقش مهمی برعهده دارند و باید با احساس مسئولیت بیشتری در این عرصه حضور داشته باشند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: ما نیز به‌عنوان متولیان امنیت اقتصادی، خودمان را در کنار فعالان اقتصادی می‌دانیم و دغدغه‌مان این است که چگونه می‌توانیم در این شرایط به کشور و مردم کمک کنیم.

رحیمی با اشاره به مأموریت پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: در حوزه امنیت اقتصادی دیجیتال و مسائل سایبری، پلیس فتا در سطح کلان و پلیس امنیت اقتصادی در بخش تخصصی اقتصاد دیجیتال، مسئولیت‌هایی برعهده دارند و ما خودمان را همراه و یار فعالان این حوزه می‌دانیم.

وی گفت: برای پلیس بسیار مهم است که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری روزبه‌روز رونق بیشتری پیدا کند و تولید و تجارت در کشور توسعه یابد؛ چراکه امنیت و اقتصاد دو مقوله به‌هم‌پیوسته هستند و از یکدیگر جدا نیستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: هرجا امنیت وجود داشته باشد، زمینه برای فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولید نیز فراهم می‌شود و از سوی دیگر، دشمن تلاش می‌کند با ناامن نشان دادن فضای جامعه و کشور، به فعالیت‌های اقتصادی آسیب بزند.

رحیمی گفت: هدف دشمن این است که فضای جامعه و کشور را ناامن جلوه دهد یا بر ناامنی بیفزاید و همه برنامه‌های خود را در این مسیر دنبال می‌کند؛ بنابراین پلیس و فعالان اقتصادی باید در کنار یکدیگر و با یک رویکرد مشترک برای اعتلای کشور و کمک به مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی، جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست. نباید قیمت‌های غیرواقعی و التهاب‌آفرینی را که از طریق برخی کانال‌های خارج از کشور به جامعه منتقل می‌شود، بازنشر و تبلیغ کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: انتشار این قیمت‌های غیرواقعی، هم به مردم به‌عنوان مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند و هم شرایط فعالیت را برای کسبه و فروشندگان دشوارتر خواهد کرد؛ بنابراین همه ما باید در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشیم و از دامن زدن به التهاب اقتصادی پرهیز کنیم.