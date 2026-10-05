معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از صدور مجوزتأسیس چهار مرکز کاربنیان در حوزه‌های تولید محتوای دیجیتال، آرایش زنانه، هوش مصنوعی و مکانیک خودرو خبر داد.

به گزارش خبگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پژمان فاضلی گفت: چهار مرکز کاربنیان با محوریت تولید محتوای دیجیتال، آرایش زنانه، هوش مصنوعی و مکانیک خودرو توسط دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی این واحد دانشگاهی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: مجوز فعالیت این مراکز کاربنیان توسط دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی اخذ شده و این مجوز‌ها از معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت شده است.

فاضلی با اشاره به رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه آموزش‌های مهارتی و کارآفرینانه گفت: ایجاد مراکز کاربنیان با هدف ارتقای مهارت‌های تخصصی و کاربردی دانشجویان، دانش‌آموختگان و علاقه‌مندان، توسعه آموزش‌های مبتنی بر نیاز بازار کار، حمایت از ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه و ایجاد زمینه برای تبدیل مهارت به اشتغال و کسب‌وکار انجام می‌شود.

معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ادامه داد: این مراکز تلاش خواهند کرد با ایجاد ارتباط میان دانش، مهارت، فناوری و بازار کار، زمینه حضور مؤثرتر دانشجویان و مهارت‌آموزان در محیط واقعی کسب‌وکار را فراهم کنندو در کنار آموزش‌های نظری، فرصت تجربه عملی و حرفه‌ای را در اختیار مخاطبان قراردهند.

وی تصریح کرد: از دیگر اهداف راه‌اندازی این مراکز می‌توان به شناسایی و پرورش استعداد‌های مهارتی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی، برگزاری رویداد‌ها و مسابقات مهارتی، توسعه فرهنگ کارآفرینی، حمایت از ایده‌های خلاقانه و فناورانه و فراهم‌کردن بستر همکاری با صنایع، اصناف و فعالان اقتصادی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این چهار مرکز کاربنیان، گامی در جهت تقویت آموزش‌های مهارتی، توسعه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال و فعالیت حرفه‌ای است و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت استادان، متخصصان، دانشجویان و فعالان حوزه‌های تخصصی، زمینه توسعه فعالیت‌های مهارت‌محور و کارآفرینانه را بیش از پیش فراهم کند.