به مناسبت هفته ناشنوایان، مسابقه تیراندازی ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان در شهرستان آغاجاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول هیات تیراندازی شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: در این رقابت بیش از ۵۰ نفر از بانوان و آقایان ناشنوا و کم شنوا توانمندی‌های خود را در رشته تیراندازی به نمایش گذاشتند.

حسین عبدی افزود: این رویداد ورزشی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه خودباوری و حمایت از حضور فعال افراد دارای معلولیت شنوایی در عرصه‌های ورزشی برگزار که در در پایان به نفرات اول تا سوم با اهدای جوایز نفیس تجلیل شد.