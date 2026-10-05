به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار حسین اکبری گفت‌: رزمایش جان‌فدایان ایران یک رزمایش مردمی و نمایشی از آمادگی اقشار مختلف جامعه در دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی و ارزش‌های انقلاب است که روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در مرکز خراسان شمالی، ساعت ۸ و نیم صبح، در بلوار دولت، خیابان مصلی امام خمینی (ره) و همزمان با سراسراستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف متعالی این رزمایش مردمی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این اجتماع عظیم، نمایش همبستگی اجتماعی، آمادگی و ظرفیت‌های مردمی در دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی و ارزش‌های انقلاب است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی افزود: این رزمایش پاسخی کوبنده به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد خستگی و ناامیدی در میان مردم است؛ دشمن با محاصره‌های اقتصادی و تبلیغاتی به دنبال ضربه زدن به اراده ملت ایران است، اما حضور پرشور مردمی در چنین صحنه‌هایی، آب بر آتش کینه‌ها و نیرنگ‌های آنان خواهد بود.

سردار اکبری در ادامه با تأکید بر اینکه «جان‌فدایان ایران» نماد وحدت و انسجام ملی است، خاطرنشان کرد: در این رزمایش، اقشار مختلف جامعه از جمله خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان، جوانان، دانش‌آموزان، ورزشکاران، اصناف، کارمندان، اهل سنت و عشایر غیور استان حضور خواهند داشت و بار دیگر ثابت خواهند کرد که در دفاع از کیان کشور و نظام اسلامی، هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه رزمایش «جان‌فدایان ایران» در عرصه‌های مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی، دانش‌آموزی، ورزشی، هنری، کارگری و کارمندی سازماندهی شده است، اظهار کرد: نیرو‌های شرکت‌کننده در قالب گروهان‌های مختلف و با پوشش‌های متناسب با عرصه فعالیت خود، در این رزمایش رژه خواهند رفت.

فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه (ع) خراسان شمالی در پایان با دعوت از آحاد مردم همیشه در صحنه استان گفت: هم‌استانی‌های عزیز برای سازماندهی و حضور منسجم در این رزمایش بزرگ، می‌توانند به پایگاه‌های مقاومت بسیج محله خود مراجعه کنند و آمادگی خود را برای شرکت در این حماسه مردمی اعلام نمایند