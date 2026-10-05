

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه حدود ۵۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی برای هفته کودک طراحی شده است، گفت: این برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و متولی حوزه کودک برگزار خواهد شد.

مرادی افزود: در اجرای این برنامه‌ها تلاش می‌شود موضوع عدالت فرهنگی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان در سطح استان، شهرستان‌ها، مناطق روستایی و مناطق کم‌برخوردار مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهره‌مندی همه کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

او یکی از برنامه‌های شاخص هفته ملی کودک را برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی عنوان و تصریح کرد: این جشنواره در روز‌های ۱۶ و ۱۷ مهرماه به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان برگزار می‌شود و حدود ۱۰۰ کودک و نوجوان از هفت استان کشور در آن حضور خواهند داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: در این جشنواره بازی‌های بومی و محلی استان‌های مختلف شناسایی و اجرا می‌شود و کودکان و نوجوانان ضمن آشنایی با این بازی‌ها، با آداب و رسوم مناطق مختلف کشور نیز آشنا خواهند شد.

مرادی همچنین از برگزاری جشنواره «ماکان» با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: در این جشنواره بیش از هزار و ۶۰۰ اثر شناسایی شده و تعدادی از آثار به مرحله داوری راه یافته‌اند و از کودکان و نوجوانانی که آثار برگزیده‌ای در زمینه داستان‌نویسی ارائه کرده‌اند، در هفته ملی کودک تجلیل خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان هم در این مراسم با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های هفته کودک، گفت: مسئولیت حوزه کودک تنها بر عهده دستگاه‌های متولی این حوزه نیست و همه دستگاه‌ها می‌توانند متناسب با مأموریت‌های خود، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ویژه کودکان برگزار کنند.

تابش همچنین بر ضرورت توجه به برنامه‌های مرتبط با خانواده شهدای کودک و نوجوان تأکید کرد و افزود: دیدار با خانواده فرزندان شهدا می‌تواند در برنامه‌های مسئولان قرار گیرد و بهتر است این موضوع به صورت گسترده و با مشارکت دستگاه‌های مختلف دنبال شود.

هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان همدان برگزار می‌شود.