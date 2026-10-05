به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی در جلسه جمع‌بندی سفر استانی به تهران که با حضور رؤسای واحد‌های ثبتی شهرستان‌های استان، معاونان سازمان و مدیران و کارشناسان ستادی اعزامی برای ارزیابی عملکرد واحد‌های ثبتی برگزار شد، گفت: یکی از الزامات دوره تحول و تعالی، پایش مستمر عملکرد و شناسایی به‌موقع نقاط قوت و ضعف است و باید بررسی عملکرد به یک رویه مستمر در سازمان تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه همه مدیران و کارکنان باید نسبت به مأموریت سازمان و وظایف خود احساس مسئولیت و تعصب حرفه‌ای داشته باشند، افزود: باید برای کاری که انجام می‌دهیم ارزش قائل باشیم و بدانیم که نتیجه عملکرد ما مستقیماً بر زندگی و حقوق مردم اثرگذار است؛ از این رو رعایت حقوق شهروندی، تکریم مراجعان و تلاش برای گره‌گشایی از امور مردم باید در صدر اولویت‌های کاری قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تقویت فضای همکاری و همدلی در مجموعه تأکید کرد و گفت: اگر مشکلی در یک واحد ثبتی وجود دارد، نباید آن را صرفاً به‌عنوان یک نقص تلقی کنیم، بلکه باید با همفکری و هم‌افزایی برای حل آن راهکار پیدا کنیم. رویکرد ما باید حل مسئله باشد و همه ظرفیت‌های سازمان برای رفع موانع موجود به کار گرفته شود.

ارزیابی گسترده واحد‌های ثبتی استان تهران

بابایی با اشاره به ارزیابی گسترده واحد‌های ثبتی استان تهران در این سفر گفت: این اقدام یک حرکت جهادی در مسیر تحول و تعالی سازمان بود که طی آن بخش قابل توجهی از واحد‌های ثبتی استان تهران در یک روز توسط مدیران و کارشناسان ستادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: هدف از این ارزیابی‌ها، صرفاً تهیه گزارش و ثبت نقاط ضعف نیست، بلکه باید از دل این بررسی‌ها، تصمیمات اجرایی و اقدامات اصلاحی مشخص استخراج شود و آثار آن در عملکرد واحد‌ها و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم قابل مشاهده باشد.

رئیس سازمان ثبت با اعلام اینکه سه ماه آینده بار دیگر سفر استانی به تهران انجام خواهد شد، گفت: مصوبات، گزارش‌ها و نتایج بررسی‌های انجام‌شده در این سفر مجدداً ارزیابی خواهد شد تا مشخص شود چه میزان از نواقص برطرف شده و چه اقداماتی به نتیجه رسیده است.

تعیین معین برای واحد‌های ثبتی

بابایی همچنین از تعیین معین برای واحد‌های ثبتی خبر داد و افزود: مقرر شده است مدیران و کارشناسانی که در این مرحله مسئول بررسی و ارزیابی هر واحد ثبتی بوده‌اند، ارتباط خود را با همان واحد حفظ کنند و به‌عنوان معین، روند رفع مشکلات و نواقص شناسایی‌شده را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

وی این رویکرد را گامی برای تقویت ارتباط میان ستاد و صف و جلوگیری از فاصله گرفتن تصمیمات مدیریتی از واقعیت‌های میدانی دانست و گفت: مدیران ستادی باید مسائل واحد‌های اجرایی را از نزدیک بشناسند و در کنار واحد‌ها برای رفع مشکلات حضور مؤثر داشته باشند.

تأکید بر اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تأکید بر جایگاه اخلاق حرفه‌ای در سازمان افزود: اخلاق‌مداری و توجه به اصول انسانی و حرفه‌ای باید از ویژگی‌های جدی کارکنان سازمان ثبت باشد و در هیچ شرایطی نباید از این اصول فاصله بگیریم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی اخیر گفت: مشکلات اقتصادی و شرایط خاص کشور نباید موجب شود در انجام وظایف خود کوتاهی کنیم. همه ما مکلف هستیم با وجود دشواری‌ها، تمام توان خود را برای استمرار حرکت رو به رشد سازمان به کار بگیریم.

بابایی با قدردانی از مدیران و کارکنان مجموعه ثبت استان تهران، وضعیت واحد‌های مورد بررسی در این سفر را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و از تلاش‌های مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران و مجموعه کارکنان این استان قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، نواقص شناسایی‌شده به‌صورت مرحله‌ای برطرف شود و نتایج اقدامات اصلاحی در ارزیابی بعدی قابل مشاهده باشد.

ارائه گزارش معاونان سازمان از وضعیت ثبتی استان تهران

در ادامه این نشست، نمایندگان و کارشناسان اعزامی سازمان ثبت که به دستور رئیس سازمان از واحد‌های ثبتی استان تهران بازدید و عملکرد آنها را بررسی کرده بودند، گزارش‌های خود را ارائه کردند و به تشریح نقاط قوت، مسائل، چالش‌ها و نواقص موجود در واحد‌های مورد ارزیابی پرداختند.

همچنین پژمان پروین، معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر و سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گزارش‌های جداگانه‌ای از وضعیت حوزه‌های تحت مسئولیت خود در استان تهران ارائه کردند و مهم‌ترین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های تخصصی را تشریح کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت پیگیری موضوعات کلان سازمان و توجه همزمان به مسائل راهبردی و مشکلات اجرایی واحد‌های ثبتی تأکید شد.

در پایان مقرر شد مصوبات جلسه پس از جمع‌بندی و تنظیم، به استان تهران ابلاغ و روند اجرای آنها به‌صورت مستمر پیگیری و ارزیابی شود.

گفتنی است سفر استانی و ارزیابی گسترده واحد‌های ثبتی استان تهران در چارچوب برنامه‌های تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با هدف ارتقای بهره‌وری، شناسایی و رفع نواقص، تقویت ارتباط ستاد و صف و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم انجام شد.