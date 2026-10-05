مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سامانه عملیات یکپارچه بندری «IPAS» و سامانه جامع تردد «TMS» به‌عنوان ۲ سامانه عملیاتی اصلی بنادر کشور در حال توسعه و تکمیل هستند و باید همه فعالان بندری در چارچوب این سامانه‌ها فعالیت کنند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدمحسن سلیمی‌پور در نشست بررسی سامانه‌های عملیاتی بندر بوشهر که با حضور معاونین امور بندری بنادر شهید رجایی، امام خمینی، خرمشهر و بوشهر برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های بومی اظهار کرد: پیاده‌سازی سامانه‌های جامع در بنادر نیازمند هماهنگی و همکاری همه بخش‌هاست و سازمان بنادر تلاش می‌کند این سامانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که پاسخگوی نیاز‌های بهره‌برداران باشند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در حوزه تحویل‌گیری کالا از سامانه عملیات یکپارچه بندری، افزود: همه شرکت‌هایی که به‌عنوان تحویل‌گیرنده در امور بندری فعالیت می‌کنند باید ضمن داشتن مجوز کارگزاران دریایی و بندری در حوزه فعالیت خود از سامانه‌های IPAS و TMS استفاده کنند.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این شرکت‌ها علاوه بر استفاده از سامانه باید مجوز فعالیت به‌عنوان کارگزار را نیز از سازمان بنادر دریافت کنند و لازم است در یک بازه زمانی مشخص استفاده از سامانه IPAS در تمامی بنادر کشور عملیاتی شود.

سلیمی‌پور با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار واحد برای فعالیت فعالان بندری گفت: هدف این است که همه مجموعه‌هایی که به نوعی در فعالیت‌های بندری نقش دارند چه سرمایه‌گذاران و چه شرکت‌های دارای مجوز فعالیت بتوانند به سامانه متصل شوند و امور خود را از طریق سامانه عملیات یکپارچه بندری انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع تردد «TMS»، اظهار کرد: این سامانه از سوی همکاران اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر طراحی و راه‌اندازی شده و اکنون به‌عنوان سامانه جامع تردد سازمان بنادر و دریانوردی مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از تلاش‌های مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و معاونان و کارشناسان این مجموعه برای طراحی و توسعه سامانه TMS قدردانی کرد و افزود: این سامانه یک اقدام بومی و حاصل تلاش همکاران سازمان بنادر است که توانسته به مرحله قابل قبولی از بلوغ و بهره‌برداری برسد.

سلیمی‌پور با بیان اینکه سامانه TMS در حوزه تردد افراد و وسایل نقلیه نیز توسعه یافته است، گفت: موضوع احراز هویت و شناسایی افراد و کنترل تردد در این سامانه پیاده‌سازی شده و آزمایش‌های انجام شده در سازمان بنادر نیز عملکرد مناسب آن را نشان داده است.

وی اضافه کرد: سامانه جامع تردد مورد تأیید حراست سازمان بنادر قرار گرفته و در کنار کنترل تردد افراد، توسعه بخش مربوط به تردد کامیون‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی بر ضرورت اتصال و تبادل اطلاعات میان سامانه‌های عملیاتی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان برای هر بخش از فعالیت‌های بندری سامانه‌ای مستقل ایجاد کرد و انتظار داشت عملیات از ابتدا تا انتها به‌صورت یکپارچه انجام شود.

سلیمی‌پور افزود: اطلاعات مربوط به کامیون، بار و ورود و خروج از بندر باید از زمان اعلام ورود تا پایان فرآیند تردد و انجام عملیات در اختیار سامانه‌های مرتبط قرار گیرد و این موضوع نیازمند تبادل صحیح اطلاعات میان سامانه عملیات بندری و سامانه جامع تردد است.

وی عنوان کرد: سامانه IPAS به‌عنوان سامانه عملیات یکپارچه بندری و سامانه تی‌ام‌اس به‌عنوان سامانه جامع تردد کشور، دو سامانه اصلی عملیاتی بنادر هستند و باید به‌گونه‌ای با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند که از موازی‌کاری و انجام فعالیت‌های تکراری جلوگیری شود.

سلیمی‌پور با اشاره به ضرورت تعیین دقیق وظایف هر یک از سامانه‌ها گفت: سامانه عملیات بندری باید وظایف مربوط به عملیات بندری را انجام دهد و سامانه جامع تردد نیز مسئولیت فرآیند‌های مرتبط با تردد را بر عهده داشته باشد، اما تبادل اطلاعات میان آنها باید به شکل صحیح و هماهنگ انجام شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بندر بوشهر در زمینه هوشمندسازی فعالیت‌ها، اظهار کرد: برای سرعت‌بخشیدن به اجرای برنامه‌های هوشمندسازی در بنادر، ضروری است نهادی یا مرکزی در سازمان مرکزی ایجاد شود تا موضوعات مختلف مرتبط با هوشمندسازی از جمله تدوین نقشه راه و مسائل مالی را مدیریت کند.

سیاوش ارجمندزاده افزود: این نهاد با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و کارشناسان مجرب می‌تواند زمینه چابک‌سازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تسریع در اجرای برنامه‌های هوشمندسازی بنادر را فراهم کند.