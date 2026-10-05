مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری از اعزام دو کاروان به عتبات عالیات خبر داد.

اعزام کاروان‌های زیارتی چهارمحال و بختیاری به عتبات عالیات

اعزام کاروان‌های زیارتی چهارمحال و بختیاری به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی از روند اعزام کاروان‌های زیارتی به عتبات عالیات خبر داد و با هشدار نسبت به ثبت‌نام در مراکز غیرمجاز، بر ضرورت رعایت روال‌های قانونی تأکید کرد.

وی گفت: تاکنون دو کاروان به عتبات عالیات اعزام شده‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دو گروه دیگر ۲۲ مهر و ۸ آبان ماه راهی عتبات عالیات خواهند شد.

وی با اشاره به تفاوت‌های قیمتی در گروه‌های مختلف، گفت: هزینه‌های اعزام به عتبات عالیات بسته به نوع خدمات و برنامه‌ها، از ۹ میلیون تا ۳۳ میلیون تومان متغیر است.

مدیر حج و زیارت استان گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای زیارت، از شهروندان درخواست می‌شود که تنها از طریق هیئت‌های رسمی و مراکز مجاز اقدام به ثبت‌نام کنند.