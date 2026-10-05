به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن هرمزی با اشاره به وضع امکانات تردد عمومی شهر در دوره گذشته گفت: مدیریت شهری ششم تهران طی ۵ سال اخیر تلاش کرده شرایط را برای بهبود کیفیت حمل و نقل شهروندان ارتقا دهد.

به گفته وی، در انتهای دوره چهارم تعداد چهار هزار دستگاه اتوبوس به دوره پنجم تحویل داده شد اما این اتوبوس ها در انتهای دوره پنجم و ابتدای دوره ششم به ۸۶۰ دستگاه رسیده بود. در عین حال در مدیریت حاضر ۲ هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو به مردم شهر تهران تحویل شد که ۵۱۰ دستگاه آن برقی است و به زودی متروباس‌های برقی نیز به شهر می‌آیند.

هرمزی در خصوص وضع کارخانه واگن سازی تهران گفت: در ابتدای دوره ششم این کارخانه تعطیل شده بود و با انباشت مسائل و مشکلات در واگن سازی و شرکت بهره برداری مواجه بودیم. در عین حال با دقت نظر شهردار تهران و شورای شهر کارخانه واگن سازی تهران احیا شد، دو رام قطار ملی تحویل تهران داد و هم اکنون 5 رام قطار در حال ساخت است که سه رام قطار را تا پایان سال تحویل خواهیم داد.

معاون شهردار تهران درباره خطوط هفتگانه گفت: در شهریور ۱۴۰۰ خطوط تکمیل نشده بود و ایستگاه های خط ۶ نیز به صورت جزیره‌ای افتتاح شده بود. همچنین متروی پرند نیز نیمه کاره رها شده بود. در عین حال در دوره ششم خطوط ۷ گانه تکمیل شد. خطوط توسعه ای شروع شد،عملیات خطوط ۴ گانه جدید نیز آغاز شد و در خط متروی پرند نیز پروژه به طور کامل تکمیل و تحویل مردم شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره طرح پایانه شرق گفت: در انتهای دوره پنجم، این طرح عملاً تبدیل به یک انبار ضایعات شده بود. پایانه پارکینگ های مترو نیز در بخش بهره برداری اهمیت زیادی داشت و اقدامی در این زمینه انجام نشده بود. در مدیریت حاضر اما پایانه شرق جدید بازسازی، تکمیل و به نخستین پایانه هوشمند کشور تبدیل شد.