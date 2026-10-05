



به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمدرضا درند گفت : بخش رقابتی جشنواره برای معرفی آثار برتر به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، صرفاً به آثار صحنه‌ای اختصاص دارد و اولویت با آثاری است که نویسندگان آنها بومی استان باشند؛ البته حضور دیگر گونه‌های نمایشی از جمله نمایش‌های عروسکی، فیزیکال و سایر شیوه‌های اجرایی نیز بلامانع اعلام شده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط مربوط به آثار اقتباسی گفت: در صورت اقتباس، ذکر دقیق مشخصات صاحب اثر اصلی و دریافت مجوز از نویسنده یا ناشر به نحوی که حقوق معنوی و مادی صاحب اثر حفظ شود، الزامی است و آثار اقتباسی بدون مجوز نویسنده به هیچ عنوان وارد جدول بازبینی نخواهند شد. درند ادامه داد: آثار متقاضی باید در استان کرمانشاه تولید شده و اجرای عمومی آنها نیز در استان انجام شده باشد.

همچنین گروه‌هایی که در جشنواره‌های پیشین حضور داشته‌اند باید شرایط اعلام‌شده در فراخوان درباره اجرای عمومی اثر در فاصله زمانی تعیین‌شده را رعایت کنند. وی گفت: درخواست هرگونه امکانات خاص از سوی گروه‌های نمایشی از نظر سالن، تجهیزات فنی و سایر نیازهای اجرایی باید هنگام ثبت درخواست به دبیرخانه جشنواره اعلام شود و در غیر این صورت دبیرخانه تعهدی در قبال تأمین این امکانات نخواهد داشت.

درند با بیان اینکه اطلاعات کامل آثار باید در سامانه جشنواره ثبت شود، افزود: مشخصات کامل اثر، تاریخ اجرای عمومی و گزارش اجرای عمومی باید در بازه زمانی اعلام‌شده در سامانه بارگذاری شود و در صورت مغایرت اثر ارائه‌شده در هر مرحله با مشخصات ثبت‌شده، دبیرخانه می‌تواند از ادامه حضور گروه در جشنواره جلوگیری کند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه همچنین گفت: انتخاب آثار از دو طریق بررسی فیلم اجرای اثر و اجرای زنده انجام می‌شود و گروه‌های متقاضی بخش انتخاب از طریق فیلم باید نسخه لوح فشرده اثر خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه تحویل دهند.

وی ادامه داد: آخرین مهلت اجرای عمومی آثار ۲۵ آبان ۱۴۰۵، زمان بازبینی آثار ۲۶ تا ۲۸ آبان و زمان برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه ۱۳ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است.

درند تأکید کرد: تمامی مراحل ثبت‌نام، ارسال آثار و فرآیندهای مرتبط با جشنواره از طریق سامانه http://rstf.theater.ir انجام می‌شود و متقاضیان باید مقررات و زمان‌بندی تعیین‌شده را به دقت رعایت کنند.