وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع پناهگاه‌ها در برنامه‌ریزی شهری گفت: این موضوع در مصوبات شهرسازی از دهه ۶۰ وجود داشته است و با توجه به شرایط جدید، باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه صادق در جلسه شورای عالی شهرسازی اظهار کرد: سوئیس یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است، اما در این کشور نیز پناهگاه‌های لازم پیش‌بینی و ساخته شده است؛ چراکه برای شرایطی مانند حملات اتمی نیز آمادگی دارند و ما نیز باید این موضوع را جدی بگیریم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خسارت‌های واردشده در جریان حملات جنگ اخیر افزود: حدود ۴۰۰ نقطه شهری و روستایی و بیش از هزار واحد مسکونی ویران شده است.

صادق گفت: در جریان جنگ دشمن از سلاح‌هایی استفاده میکرد که تاکنون امتحان نکرده بود.

وی تأکید کرد: اینکه در جریان جنگ همه امور را تعطیل کنیم، رویکرد درستی نیست؛ چه بسا که در جریان تحمیلی ۸ساله حتی مدارس برپابود.

صادق تصریح کرد:باید موضوع پناهگاه‌ها را با حساسیت پیگیری کنیم و در اولویت قرار دهیم.

او افزود: تأکید بر صیانت از جنگل‌های گلستان بلند مرتبه سازی و بررسی ترافیک محور ناهارخوراناز دیگر موضوعاتی است که باید در استان گلستان بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود هرزمانی که پاسخ‌های منفی و درست به طرح‌های توسعه‌ای داده می‌شود، از جمله تأکید بر اینکه نباید به جنگل‌ها دست‌اندازی شود، باید از این رویکرد حمایت کرد اما درکنار آن راهکارهای سازنده ای نیز ارائه کرد.

صادق افزود: سیاستی که در دو سال گذشته در زمینه صیانت از جنگل‌ها دنبال و حفظ شده، درباره محور ناهارخوران باید موضوع بار ترافیکی و ظرفیت این محور به‌صورت دقیق بررسی شود.