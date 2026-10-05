به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان در دیدار با آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری به مناسبت هفته انتظامی، گفت: برنامه‌ریزی‌های پلیس در نیمه نخست سالجاری با رصد اطلاعاتی و بهره‌گیری از توان عملیاتی در حوزه‌های سرقت، مواد مخدر، فضای مجازی و قاچاق کالا با هدف‌گذاری دقیق دنبال شده است.

سردار عبدالوهاب حسنوند با اشاره به جهش در مقابله با قاچاق کالا و احتکار افزود: در این مدت شاهد افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بودیم و از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۲ قبضه انواع سلاح کشف شده که شامل دو محموله ۷۵ و ۴۹ قبضه‌ای توسط عوامل معاند بوده است و شبکه قاچاق دیگری نیز هم‌اکنون زیر رصد اطلاعاتی پلیس است.

وی از کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: سه محموله شاخص شامل ۸۱۸، ۶۶۴ و ۷۴۰ کیلوگرم شیشه به همراه ۳ تن و ۵۰۰ کیلوگرم تریاک با تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

سردار حسنوند با اشاره به عملکرد پلیس فتا افزود: در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی، ۳۷۰ میلیارد تومان از حساب شهروندان توسط کلاهبرداران برداشت شده بود که با تماس به‌موقع مالباختگان با شماره ۰۹۶۳۸۰ تمامی این مبالغ مسدود شد.

این مقام انتظامی درباره وضعیت ترافیکی استان گفت: با اقدامات فرهنگی، تصادفات فوتی نسبت به میانگین کشوری ۵ درصد و تصادفات جرحی و خسارتی ۱۸ درصد کاهش یافته است، همچنین از ۷۵ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده، ۱۶ نقطه با همکاری شهرداری‌ها و راهداری ایمن‌سازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰ مشاور در معاونت فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: از ابتدای سال، ۴۶ هزار پرونده به این مراکز ارجاع شده که ۳۶ هزار مورد (معادل ۷۱ درصد) به صلح و سازش ختم شده است.

سردار حسنوند ادامه داد: بانک اطلاعاتی دقیقی از اراذل و اوباش و سارقان (منزل، خودرو، موتورسیکلت و زورگیران) تهیه شده و تمامی قاتلان در استان شناسایی و دستگیر شده‌اند و عزم پلیس برای برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت و آسایش شهروندان جدی است.