به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به تغییرات اساسی در استاندارد‌های جدید آسیا، اعلام کرد ورزشگاه پارس شیراز در حال حاضر تنها ورزشگاه کشور است که شرایط دریافت مجوز رده B از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) را داراست و سایر ورزشگاه‌های ایران در رده C قرار می‌گیرند.

مهدی تاج با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین تغییرات کنفدراسیون، مربوط به استاندارد‌های ورزشگاه‌هاست، افزود: در شرایط فعلی، تنها ورزشگاه پارس شیراز می‌تواند مجوز رده B را دریافت کند.

تاج بیان داشت: بر اساس ضوابط جدید، بخش روبه‌روی جایگاه و قسمت VIP ورزشگاه‌ها باید مسقف شود. در خصوص ورزشگاه آزادی نیز نامه‌ای در این زمینه ارسال شده و موضوع در حال پیگیری است.»

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر ارتقای استانداردها، خاطرنشان کرد : تغییرات مستمر در الزامات AFC، از جمله تغییر در شدت نور، تجهیزات اسکوربرد و زمان تخلیه ورزشگاه، باعث شده است فرآیند ارتقای ظرفیت ورزشگاه‌های کشور با دقت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد : با پیگیری‌های لازم، هدف اصلی ارتقای سایر ورزشگاه‌ها از رده C به سطوح بالاتر خواهد بود.