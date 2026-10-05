رئیس جهاد کشاورزی بروجرد از گذر جوجه‌ریزی این شهرستان از مرز ۸۵۰ هزار قطعه خبر داد و گفت: برای جلوگیری از زیان مرغداران بر اثر مازاد عرضه، خرید تضمینی مرغ و تدوین برنامه ماهانه تولید ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عزت‌الله نباتی بیان کرد: جوجه‌ریزی در بروجرد همچنان تداوم دارد و با توجه‌به جوجه‌ریزی‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر، مشکلی در تأمین مرغ وجود نداشته و سردخانه‌های موجود در استان و حتی کشور نیز تأمین و ذخیره‌سازی لازم را انجام داده‌اند.

وی افزود: میزان جوجه‌ریزی در بروجرد مطلوب بوده و این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستان‌های لرستان، بالاترین میزان جوجه‌ریزی را دارد و از این نظر ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز بازار برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به آمار جوجه‌ریزی در شهرستان بیان کرد: در شهریورماه حدود ۶۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شد و از ابتدای مهرماه تا امروز نیز حدود ۲۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی صورت‌گرفته است.

نباتی با اشاره به افزایش عرضه مرغ در بازار عنوان کرد: به دلیل جوجه‌ریزی بالا در ماه‌های اخیر، میزان عرضه افزایش‌یافته و در نتیجه مرغ با قیمتی پائین‌تر از قیمت واقعی در حال عرضه است که ادامه این روند می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر مرغداران وارد کند.

وی تأکید کرد: دولت باید برنامه مدونی برای میزان جوجه‌ریزی ماهانه ارائه کند و مشخص شود مرغداران متناسب با ظرفیت واحدهای خود در هر ماه چه میزان جوجه‌ریزی داشته باشند تا میان میزان تولید و نیاز بازار تناسب ایجاد شود.

رئیس جهاد کشاورزی بروجرد تصریح کرد: خرید تضمینی مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز باید به‌صورت مستمر انجام شود تا در زمان افزایش تولید، از ایجاد مازاد عرضه و کاهش شدید قیمت جلوگیری شود.

نباتی یادآور شد: ارائه تسهیلات مناسب می‌تواند به تداوم فعالیت واحدهای مرغداری و کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان کمک کند.

وی افزود: با توجه‌ به ظرفیت بالای تولید مرغ در شهرستان، احداث انبار مناسب برای ذخیره نهاده‌های دامی به‌ویژه کنجاله سویا و ذرت ضروری است، اما تاکنون انبار مناسبی برای ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی در شهرستان وجود ندارد.

رئیس جهاد کشاورزی بروجرد درباره وضعیت تأمین نهاده‌های دامی نیز اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در تأمین نهاده وجود ندارد و نهاده‌های موردنیاز به‌صورت روزانه در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود.

نباتی با اشاره به میزان کشتار مرغ در بروجرد بیان کرد: در کشتارگاه مادطیور روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ تن مرغ کشتار می‌شود که از این میزان، باتوجه‌به نیاز بازار بروجرد، روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ تن توسط عاملان در سطح شهر توزیع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مابقی مرغ کشتار شده نیز توسط کشتارگاه منجمد و ذخیره‌سازی می‌شود تا در زمان نیاز بازار مورداستفاده قرار گیرد.