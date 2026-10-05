دو مامور مدافع امنیت در حین گشت زنی به دست تروریست‌های مسلح در بمپور سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دو مأمور انتظامی که در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند به دست تروریست‌های مسلح در محور بمپور به ایرانشهر به شهادت رسیدند.

در حمله به گشت انتظامی در بمپور، مدافع امنیت گروهبان یکم نظام دست گشاده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام مجرد و متولد ۱۳۸۱/۰۹/۰۲ در شهرستان آمل بوده است.

همچنین گروهبان یکم امیرحسین قاسمی از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

این شهید والامقام مجرد و متولد ۱۳۸۱/۰۵/۰۸ در شهرستان ساری بوده است.