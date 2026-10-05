دانش‌آموزان و فرهنگیان شهرستان گراش در چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری فردا در فارس، ۳۵ مقام استانی را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر اداره آموزش و پرورش گراش گفت: دانش‌آموزان این شهرستان در چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری فردا ۲۳ مقام نخست، هشت مقام دوم و چهار مقام سوم را کسب کردند.

دیباچی افزود: مرحله نهایی استانی چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری فردا و بیست و ششمین جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری دانش‌آموزان استان فارس از آبان ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به صورت حضوری ـ مجازی برگزار و دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف پس از داوری در مرحله شهرستان و استان، به مرحله کشوری معرفی شدند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.