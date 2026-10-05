مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری، از آمادگی حداکثری تجهیزات و نیرو‌های عملیاتی این شرکت جهت تأمین پایدار انرژی گاز در فصل سرد سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبخش سلیمیان با اشاره به چالش‌های تامین انرژی در مناطق سردسیر و کوهستانی، تأکید کرد که اولویت نخست این مجموعه، حفظ آرامش و آسایش مشترکین در تمامی مناطق استان است.

وی گفت: برای تضمین پایداری شبکه و جلوگیری از هرگونه اختلال در جریان گاز، تمامی زیرساخت‌های فنی از جمله خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقلیل فشار (CGS و TBS) و شیر‌های کنترل جریان، تحت بازرسی‌های دقیق و تست‌های عملیاتی قرار گرفته‌اند تا آمادگی کامل در برابر افزایش تقاضای مصرف فراهم شود.

وی افزود: نیرو‌های عملیاتی، مهندسی و بازرسی ما با هدف خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم شریف و نجیب زاگرس‌تبار، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند تا زمستانی گرم و ایمن را برای ساکنان استان رقم بزنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان از مشترکین خواست تا با مدیریت هوشمندانه مصرف و رعایت دستورالعمل های ایمنی، در حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمات‌رسانی به همکاران خود کمک کنند.