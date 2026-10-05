به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجتبی حمزه نژاد افزود: بارش‌های آبان و آذر ماه امسال بر اثر پدیده ال نینو با شدت و حجم بیشتری همراه است، اما در زمستان کمتر می‌شود.

وی گفت: ال‌نینو یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقیانوسی–جوی جهان است که می‌تواند با تغییر گردش عمومی جو و مسیر انتقال رطوبت، بر الگوی بارش و دمای مناطق مختلف جهان تأثیر بگذارد.

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تصاویر ماهواره ای نشان میدهد رطوبت از پهنه‌های آبی به سمت خلیج فارس حرکت می‌کند، با این حال شدت بارش‌ها به شرایط جوی منطقه وابسته است.