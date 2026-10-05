

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در نشست شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه، با قدردانی از تلاش رؤسای دانشگاه‌ها برای بازگشایی مراکز آموزش عالی، اظهار کرد: این شورا باید به صورت منظم و مستمر و حداقل ماهی یک‌بار با حضور رؤسای دانشگاه‌های استان برگزار شود و مسائل عمومی و مشترک دانشگاه‌ها در آن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در ابتدای فعالیت این شورا لازم است جلسات با فاصله زمانی کمتری برگزار شود تا موضوعات و هماهنگی‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی هرچه سریع‌تر دنبال شود و در مواردی که چند دانشگاه با یک مسئله مشترک مواجه هستند، مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز برای بررسی و حل موضوع دعوت شوند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در نظام آموزش عالی، گفت: در کنار مسائل روزمره دانشگاه‌ها، باید نگاه جدی به مسائل آینده کشور داشته باشیم؛ موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، رشد فناوری و تحولات علمی باید در کانون توجه دانشگاه‌های استان قرار گیرد تا از تحولات علمی و فناوری عقب نمانیم و حتی بتوانیم فاصله خود را با روندهای جهانی کاهش دهیم.

دکتر حبیبی با بیان اینکه مسائل دانشگاه و دانشجو از موضوعات اصلی کشور است، عنوان کرد: مسائل روزمره نباید موجب غفلت از دانشگاه‌ها، دانشجویان و اساتید شود، چرا که مسیر توسعه آینده کشور را دانشگاه‌ها ترسیم می‌کنند. وی ادامه داد: اگر در حوزه پزشکی، بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها و امکانات آموزشی و پژوهشی شرایط مناسبی داشته باشند، نتیجه آن ارتقای سلامت جامعه و رضایتمندی مردم خواهد بود و در رشته‌های فنی و مهندسی نیز فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه‌ساز رشد و پیشرفت کشور است.

استاندار کرمانشاه دانشگاه را محل تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دانست و گفت: دانشگاه‌ها باید انسان‌هایی متخصص، متعهد و اثرگذار تربیت کنند که بتوانند در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند. دانشگاه باید علاوه بر آموزش، در حل مسائل جامعه نیز اثرگذار و تحول‌آفرین باشد. مدیر ارشد استان با تأکید بر نقش علم، پژوهش و تحقیق در حل مشکلات کشور، افزود: هر اقدامی که بر پایه علم، پژوهش و تحقیقات دانشگاهی انجام شود، از پایداری و اطمینان بیشتری برخوردار است و می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به شکل مؤثرتری به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و بازگشایی دانشگاه‌ها پس از یک دوره طولانی وقفه در آموزش حضوری، اظهار کرد: بازگشت دانشجویان به دانشگاه‌ها در شرایط فعلی کشور کار آسانی نیست و دانشگاه‌ها با مسائل و محدودیت‌های مختلفی مواجه هستند، اما باید تلاش کنیم روند فعالیت دانشگاه‌ها به شرایط عادی بازگردد و دانشجویان در محیطی آرام و مناسب تحصیل خود را دنبال کنند. استاندار کرمانشاه بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت خوابگاه‌ها و سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند و وضعیت سرویس‌های حمل‌ونقل، خوابگاه‌ها و سایر خدمات مورد نیاز دانشجویان به صورت مستمر بررسی شود.

وی افزود: برای حل مسائل دانشگاه‌ها باید همه دستگاه‌های مرتبط در کنار دانشگاه‌ها قرار گیرند و موضوعات مشترک با جدیت پیگیری شود. وی با تأکید بر ضرورت ارتباط نزدیک‌تر مدیران دانشگاه‌ها با اساتید و دانشجویان، گفت: اساتید باید در جریان شرایط کشور و مسائل موجود قرار داشته باشند و معاونان و مسئولان فرهنگی و دانشجویی نیز ارتباط بیشتری با دانشجویان برقرار کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط دانشجویان با کارکنان دانشگاه‌ها، گفت: نوع نگاه و شرایط دانشجو با کارمند متفاوت است و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. کارکنان و مدیران دانشگاه‌ها باید در نحوه تعامل با دانشجویان دقت، ظرافت و حساسیت لازم را داشته باشند و ارتباط با این قشر به صورت صمیمانه، دقیق و حساب‌شده دنبال شود. استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند شرکت‌های برق، گاز، مخابرات و شهرداری باید در جلسات آتی حضور داشته باشند و ضمن اطلاع از شرایط دانشگاه‌ها، برای حل مسائل و مشکلات آنها همکاری کنند.