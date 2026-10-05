همزمان با سراسر کشور، زنگ غنچه‌ها در کودکستان‌های استان اردبیل هم به صدا درآمد تا فصل تازه‌ای از یادگیری، بازی و مهارت‌آموزی نوآموزان آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استان اردبیل با ۷۷ درصد ثبت نامی پیش دبستانی بالاتر از میانگین کشوری است.

سیداردشیر رشیدی آل‌هاشم مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در آیین استانی جشن غنچه‌ها از فعالیت ۶۳۴ کودکستان و پیش‌دبستانی در استان خبر داد و گفت: از اول مهرماه بیش از ۱۶ هزار نوآموز زیر پوشش آموزش‌های پیش‌دبستانی قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: دوره پیش‌دبستانی یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین مرحله‌های تعلیم و تربیت است، چرا که با سال‌های نخست زندگی و بهترین دوران شکل‌گیری شخصیت و رشد ذهنی کودکان در ارتباط است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با تاکید بر ضرورت توسعه پوشش پیش‌دبستانی، توجه به عدالت آموزشی، جامعیت و دسترسی کودکان مناطق کم‌برخوردار به این دوره را از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در این دوره، نقش موثری در ساختن آینده جامعه دارد.

رشیدی آل هاشم همچنین با قدردانی از تلاش مربیان، مدیران، خانواده‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه پیش‌دبستانی بر ضرورت ایجاد محیطی شاداب، بانشاط و امیدآفرین برای کودکان تاکید کرد.

سال تحصیلی جدید در استان اردبیل با حضور افزون بر ۲۵۲ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عوامل اجرایی، اداری و خدماتی آغاز شده است.