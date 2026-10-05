بر اساس آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، ۹۹.۹۸ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی است و شهرستان‌های بشرویه، فردوس و سربیشه به ترتیب بیشترین مساحت درگیر با خشکسالی شدید را دارند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: بر اساس جدول درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی SPEI دوره ده ساله تا پایان مرداد ۱۴۰۵، ۹۹.۹۸ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی است که از این میزان ۲۲.۲۱ درصد درگیر خشکسالی بسیار شدید، ۷۳.۹۸ درصد خشکسالی شدید و ۳.۷۷ درصد خشکسالی متوسط است.

نخعی افزود: شهرستان خوسف با ۷۱.۹۵ درصد بیشترین مساحت درگیر با خشکسالی بسیار شدید را دارد.

وی با اشاره به اینکه صد درصد مساحت بشرویه درگیر با خشکسالی شدید است گفت: شهرستان‌های بشرویه، فردوس و سربیشه به ترتیب بیشترین مساحت درگیر با خشکسالی شدید را در استان دارند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: همچنین ۶۶.۴۸ درصد شهرستان بیرجند درگیر خشکسالی شدید است.