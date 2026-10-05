به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این نشست، بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها برای مقابله با مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید تأکید شد.

در این جلسه که با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی در شهرستان های جهرم و خفر ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، مدیرعامل شرکت آب‌ و فاضلاب استان و دیگر مدیران ارشد برگزار شد، آخرین وضعیت آمادگی برای مواجهه با بارش‌های شدید مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با توجه به احتمال تأثیرپذیری از پدیده «ال‌نینو» بر الگو‌های بارشی، بر لزوم پایش مستمر شرایط جوی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه پیش از وقوع بارش‌ها تأکید شد.

ال‌نینو پدیده‌ای اقلیمی است که با افزایش غیرمعمول دمای سطح آب در بخش‌هایی از اقیانوس آرام استوایی، می‌تواند الگو‌های دما و بارش را در مناطق مختلف جهان تحت تأثیر قرار دهد و در برخی مناطق موجب افزایش احتمال بارش‌های شدید شود.

حاضران در این نشست با آسیب‌شناسی سیلاب فروردین‌ماه سال جاری در شهرستان جهرم، بر استفاده از تجربیات این حادثه و اجرای اقدامات اصلاحی برای کاهش خسارات در آینده تأکید کردند. همچنین ضرورت آماده‌سازی نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات برای مواجهه با شرایط بحرانی از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو بود.

شرکت آب‌ و فاضلاب استان فارس اعلام کرد با راهبرد‌های مدیریت بحران و الزامات پدافند غیرعامل، در سیلاب فروردین‌ امسال که خساراتی به زیرساخت‌های مختلف در جهرم وارد شد، توانست با کمترین آسیب در تأسیسات آبرسانی، خدمات‌رسانی به مناطق تحت تأثیر را استمرار بخشد.