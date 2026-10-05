به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: این اقامتگاه بوم‌گردی با ۱۱ اتاق و ظرفیت پذیرش و اسکان همزمان ۳۵ گردشگر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معماری بومی طراحی شده است.

سلیم محمدی افزود: برای ساخت این اقامتگاه، بخش خصوصی ۶۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.

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وی گفت: با بهره‌برداری از این اقامتگاه، ۱۱ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است که گامی مؤثر برای تقویت زیرساخت‌های اقامتی و توسعه اشتغال پایدار در صنعت گردشگری منطقه است.