به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضور خودجوش مردم در اجتماعات شبانه به هشتمین ماه خود رسید؛ حضوری که دنیا نظیر آنرا ندیده و تمام محاسبات دشمن را بهم ریخته است.

دشمنان این مرز و بوم، با مردمی روبه‌رو هستند که در بزنگاه‌های حساس، با حفظ اتحاد و حمایت از کشور و مسئولان، همبستگی خود را نشان داده‌اند؛ مردمی که امروز نیز بیش از هر زمان دیگری، به مسئولیت خود آگاهند.

اما در مقابل همین ملت همیشه در صحنه مطالباتی دارند، مطالباتی نظیر معیشت و اقتصاد که انتظار می‌رود مسئولان با مسئولیت پذیری؛ همچون مردم به وظیفه خود به درستی عمل کنند.