به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در همایش سکو‌های اینترنتی با اشاره به فرصت‌های ایجادشده از سوی کسب‌وکار‌های مجازی گفت: سکو‌های اینترنتی فرصت بزرگی برای کشور و مردم ایجاد کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، توسعه عدالت است.

وی افزود: وقتی در فضای مجازی محدودیت مکان و زمان حذف می‌شود، دسترسی به خدمات و محتوای آموزشی و سایر خدمات برای مردم در نقاط مختلف کشور فراهم خواهد شد و دیگر تفاوتی میان فردی که در پایتخت زندگی می‌کند با فردی که در دورافتاده‌ترین روستا قرار دارد، وجود نخواهد داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: یکی دیگر از فرصت‌های فضای مجازی، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرایندهاست؛ بسیاری از فرایند‌هایی که امروز انجام می‌دهیم، می‌تواند با استفاده از ظرفیت فضای مجازی به شکل بهتری انجام شود و شرایط اقتصادی را نیز بهبود دهد.

آقامیری گفت: در حوزه خرید و فروش، زمانی که واسطه‌ها و حلقه‌های اضافی کاهش پیدا می‌کنند، مردم می‌توانند با قیمت مناسب‌تر و شرایط مشخص‌تری به خدمات و کالا‌ها دسترسی داشته باشند. همچنین شفافیت ایجادشده در این فضا موجب می‌شود مشکلات و مسائل بهتر شناسایی و خروجی‌های مناسب‌تری حاصل شود.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از این فرصت نیازمند تغییر در شیوه‌های مدیریتی و تنظیم‌گری است، تصریح کرد: اگر بخواهیم با همان نگاه سنتی با فضای مجازی برخورد کنیم، مدیریت و پیشبرد امور دشوار خواهد شد؛ چراکه فضای مجازی ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی، محتوایی، خدماتی و زیرساختی را همزمان دربرمی‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: در نظام سنتی، حوزه‌های محتوا، خدمات و زیرساخت تا حد زیادی از یکدیگر تفکیک شده‌اند، اما در فضای مجازی این حوزه‌ها با یکدیگر همگرا شده‌اند و همین مسئله باعث شده با نوعی تزاحم در تنظیم‌گری مواجه شویم؛ به‌گونه‌ای که تنظیم‌گران مختلف با یک موجودیت واحد مواجه هستند و هر کدام بخشی از آن را دربرمی‌گیرند.

آقامیری ادامه داد: در چنین شرایطی، نظام سنتی با دو رویکرد مواجه است؛ یا باید بسیار سختگیرانه برخورد کند که این امر می‌تواند به کسب‌وکار‌ها آسیب بزند و فرصت‌های ایجادشده را از بین ببرد، یا با مسامحه از کنار موضوع عبور کند که این رویکرد نیز می‌تواند موجب تضعیف تنظیم‌گری و نادیده گرفتن موضوعاتی مانند امنیت و حریم خصوصی شود.

وی با اشاره به ضرورت طراحی مدل جدید تنظیم‌گری در فضای مجازی تصریح کرد: باید این تغییر را خودمان طراحی و مدیریت کنیم؛ چراکه در غیر این صورت با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. یکی از نیاز‌های اساسی، تجمیع و هماهنگی فرایند‌های تنظیم‌گری است تا سطوح مختلف تنظیم‌گری با یکدیگر همگرا شوند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ضرورت تعامل میان دستگاه‌های مختلف افزود: یکی از مهم‌ترین مسائلی که با آن مواجه هستیم، نحوه تعامل با ذی‌نفعان و دستگاه‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که هم ملاحظات مردم و هم الزامات و نیاز‌های آینده فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.

آقامیری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری گفت: در حوزه امنیت، یک مسیر جدید آغاز شده است و از مجموعه‌هایی که در این زمینه همکاری کرده‌اند تشکر می‌کنم. یکی از رویکرد‌های مهم، نگاه اقتصادی به موضوع امنیت سایبری است.

وی افزود: در دو سال گذشته در حوزه صنعت امنیت سایبری اقداماتی در شورای عالی فضای مجازی انجام شده و اکنون این صنعت در بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته است. موضوع ارزیابی‌ساز‌ها و کاربران امنیت نیز در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم این حوزه را تقویت و توسعه دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: ایجاد یک فرایند اقتصادی، خصوصی و شفاف می‌تواند به ارتقای کیفیت فضای مجازی کشور کمک کند.

آقامیری با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه امنیت سایبری گفت: برنامه‌هایی که سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از دو جنگ به تعویق افتاد، مجدداً در حال پیگیری است و امسال شاهد اجرای تعدادی از این برنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف خواهیم بود.

وی ادامه داد: ورود فعالان و متخصصان کشور به این حوزه می‌تواند ظرفیت جدیدی را به کشور اضافه کند. گام سوم نیز موضوع رتبه‌بندی است که جنبه دیگری از این اقدامات محسوب می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اقدامات اخیر پلیس فتا در حوزه پیامک‌ها تصریح کرد: هفته گذشته موضوع پیامک‌ها از سوی پلیس فتا و مجموعه‌های مربوط اعلام شد و ان‌شاءالله پس از انجام فرایند‌های رقابتی و طی حدود یک ماه آینده، نتایج این اقدامات به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

آقامیری گفت: این روند در حال ایجاد یک دینامیک جدید در فضای مجازی است و طبیعت این فضا نیز در حال تغییر است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به موضوع رتبه‌بندی خدمات و کسب‌وکار‌های فضای مجازی تصریح کرد: وقتی مردم بدانند یک نهاد معتبر در کشور فروشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف را رتبه‌بندی کرده است، می‌توانند هنگام انتخاب خدمات، آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند و همین موضوع به نظارت عمومی نیز کمک می‌کند.

وی افزود: این شفافیت همچنین به اصحاب رسانه امکان می‌دهد موضوعات را پیگیری کنند و در حوزه امنیت نیز فضای رقابتی شکل بگیرد تا بتوانیم این مسیر را با جدیت بیشتری پیش ببریم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری ارزیابان امنیتی گفت: امیدواریم به‌تدریج در کنار دستگاه هماهنگ‌کننده، ارزیابان و مجموعه‌های امنیتی تخصصی شکل بگیرند؛ چراکه حضور صرفاً دولتی در این حوزه هزینه‌بر است.

آقامیری ادامه داد: در برنامه هفتم نیز موضوع ارزیابان امنیتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است تا این مجموعه‌ها بتوانند به‌عنوان بازو‌های توانمند حاکمیت در بخش‌های مختلف، به حفظ بهتر امنیت و اطلاعات مردم کمک کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از اطلاعات مردم گفت: اطلاعات مردم، بخشی از حریم خصوصی آنهاست و هرگونه انتشار اطلاعات می‌تواند آسیب‌هایی را متوجه مردم کند؛ بنابراین باید تلاش کنیم وضعیت کشور در این زمینه به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با اشاره به تعاملات بین‌المللی و وضعیت امنیت سایبری کشور گفت: در حوزه امنیت، امنیت سایبری و مسائل کلان، اقدامات خوبی انجام شده است و در این حوزه شاهد یک تقابل جدی هستیم.

آقامیری با اشاره به حملات سایبری همزمان با آغاز جنگ اخیر گفت: از همان لحظه‌ای که دشمن به کشور حمله کرد، جبهه سایبری نیز در کشور فعال شد و به همت متخصصان، دستگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها اقدامات قابل توجهی انجام گرفت.

وی افزود: در چند مورد، دشمن توانست برخی خدمات را با اختلال مواجه کند، اما تلاش ما این بود که در حوزه فضای مجازی، مردم کمترین نگرانی را داشته باشند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه وجود زیرساخت‌های بومی و حاکمیتی در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، تصریح کرد: زمانی که زیرساخت در اختیار حاکمیت باشد، ابزار قدرتمندتری برای مدیریت شرایط در اختیار کشور قرار دارد؛ اما در زمان بروز چالش و بحران، اگر این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشند، کار دشوارتر شده و حتی می‌تواند به حکمرانی کشور آسیب جدی وارد کند.

آقامیری با اشاره به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های حکمرانی کشور گفت: برخی نگرانی‌ها از نظر فنی و تخصصی درباره حجم و میزان اتصالات و امکان اجرای چنین اقداماتی مطرح شده بود، اما بسیاری از این موضوعات بیشتر جنبه فضاسازی دارد و از نظر فنی با فناوری امروز قابل بررسی است.

وی ادامه داد: حتی درباره استفاده از هوش مصنوعی نیز صحبت‌هایی مطرح می‌شود، اما مهم‌تر از مباحث فنی، مزیت اصلی کشور ما نخبگان و توانمندی متخصصان ایرانی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با تهدیدات سایبری گفت: اگر به تجربه کودتا و اتفاقات گذشته برگردیم، رسانه‌های غربی نیز در همان زمان اخبار مربوط به این موضوع را منتشر کردند، اما ما از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده بودیم و ایران توانست به‌صورت مدیریت‌شده فعالیت برخی شبکه‌ها و سکو‌ها را کنترل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.

آقامیری تأکید کرد: از نظر فنی و عملیاتی، کشور آمادگی لازم را دارد و اگر از ابزار‌های جدید برای حمله به زیرساخت‌های شبکه و نظامی استفاده شود، ما در همه سطوح آمادگی لازم برای برخورد مقتضی را داریم و اقدامات را متناسب با الزامات حکمرانی کشور پیش خواهیم برد.

ایران پایانه‌های استارلینک را از کار انداخت

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین گفت: ایران برای اولین بار توانست با موفقیت پایانه‌های استارلینک را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته از کار بیندازد. رسانه‌های غربی در همان مقطع کودتای دی ماه هم خبر موفقیت ایران و اجرای عملیات از کار انداختن پایانه‌های استارلینک را تایید کرده‌اند.

وی افزود: آن عملیات فنی و مهم که کاملا موفق بود، یکی از ابزار‌های ماست و ابزار‌های دیگری هم برای مقابله با استارلینک در اختیار داریم.