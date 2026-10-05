به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: این همایش با هدف بررسی علمی علل و عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی و به‌طور ویژه پدیده خودکشی و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه برگزار می‌شود.

فتاح محمدی افزود: مقدمات برگزاری این همایش با همکاری دانشگاه پیام نور و دیگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی فراهم شده و سامانه و سایت همایش نیز راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به ارسال فراخوان و پوستر همایش به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور گفت: تاکنون بیش از ۵۵ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

محمدی ادامه داد: این همایش با حضور اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه آسیب‌های اجتماعی، ۲۷ آبان ماه در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.

وی از اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه خواست با ارائه مقاله و دیدگاه‌های علمی خود در برگزاری هرچه پربارتر این همایش و ارائه راهکار‌های مؤثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه خودکشی، مشارکت کنند.