یادبودی شهدای افغانستانی محور مقاومت با هدف بزرگداشت یاد حامیان جبهه مقاومت و تأکید بر پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و افغانستان در مسیر مبارزه با استکبار با حضور مردم شیراز و مهاجران افغانستانی مقیم ایران در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یادبودی شهدای افغانستانی محور مقاومت با هدف بزرگداشت یاد حامیان جبهه مقاومت و تأکید بر پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و افغانستان در مسیر مبارزه با استکبار با حضور مردم شیراز و مهاجران افغانستانی مقیم ایران در شیراز برگزار شد.