مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: تولد ۷ هزار و ۶۷۲ نوزاد در نیمه نخست امسال ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیر حسن زاد گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، تولد ۷ هزار و ۶۷۲ نوزاد در گیلان ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه میانگین سن مادران این نوزادن ۳۱ سال بود که بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: از این تعداد تولد ثبت شده، ۶ هزار و ۳۵۹ تولد مربوط به مناطق شهری و هزار و ۳۱۳ تولد مربوط به مناطق روستایی گیلان است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان همچنین از ثبت تولد ۱۹۵ مورد دوقلو و یک مورد سه‌قلو در استان در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت، در هر شبانه‌روز تولد ۲ نوزاد و در هر ساعت تولد یک نوزاد ثبت شد.

امیر حسن زاده افزود: بررسی آمار تولد در شهرستان‌های گیلان نشان می‌دهد که بیشترین میزان تولد ثبت شده امسال در استان مربوط به شهرستان املش بود که نرخ تولد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصدی رشد دارد و کمترین میزان تولد مربوط به شهرستان فومن بود که ۱۹ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

وی از تولد ۴ هزار و ۳ نوزاد پسر و ۳ هزار و ۶۶۹ نوزاد دختر، نیمه نخست امسال در گیلان خبر داد و گفت: امسال، در مقابل تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر، تولد ۱۰۹ نوزاد پسر ثبت شد.