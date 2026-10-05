برنامه‌های «دختر ایران» با روایت تلاش و افتخارآفرینی غزل فتحی، قهرمان کاراته آسیا، «نشان افتخار» با روایت زندگی شهید هوشنگ وحید دستگردی و «پلاک ماندگار» باهدف پاسداشت مدافعان امنیت از شبکه‌های رادیویی صبا و ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو صبا در تازه‌ترین قسمت «دختر ایران»، روایت تلاش و افتخارآفرینی غزل فتحی، قهرمان کاراته آسیا را مرور می‌کند، بانویی که با پشتکار، تمرین و اراده، مسیر قهرمانی را در یکی از رقابتی‌ترین رشته‌های ورزشی طی کرده است.

«دختر ایران» از جمله برنامه‌های رادیو صباست که با هدف معرفی زنان موفق و تأثیرگذار ایرانی، به‌ویژه در عرصه ورزش، روایت‌هایی از توانمندی، اراده و موفقیت بانوان کشور را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارد.

در این قسمت، مسیر ورزشی غزل فتحی و حضور او در رقابت‌های کاراته آسیا روایت می‌شود، مسیری که رسیدن به قهرمانی در آن، نیازمند تمرین، انضباط، استمرار و آمادگی ذهنی و جسمی است.

«دختر ایران» با روایت زندگی و دستاورد‌های زنان ورزشکار، تلاش می‌کند چهره‌هایی الهام‌بخش را به مخاطبان معرفی کند و بر اهمیت خودباوری، انگیزه و استمرار در مسیر رسیدن به موفقیت تأکید داشته باشد.

«دختر ایران» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ به تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و با اجرای فریبا باقری از رادیو صبا پخش می‌شود.

رادیو صبا همزمان با روز نیروی انتظامی، در برنامه «نشان افتخار» زندگی و کارنامه شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، رئیس شهربانی کل کشور را روایت می‌کند، مردی که پس از انقلاب، برای سامان‌دهی شهربانی اصفهان به میدان آمد و سرانجام در راه انجام وظیفه به شهادت رسید.

این برنامه همزمان با روز نیروی انتظامی، به سراغ زندگی و کارنامه شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، از چهره‌های شاخص تاریخ انتظامی کشور می‌رود، شهیدی که بخش مهمی از دوران خدمت خود را در مسئولیت‌های مختلف شهربانی سپری کرد و در نهایت به ریاست شهربانی کل جمهوری اسلامی ایران رسید.

هوشنگ وحید دستگردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر به خدمت فراخوانده شد و ریاست شهربانی اصفهان را برعهده گرفت. او در این مسئولیت برای سامان‌دهی و تقویت شهربانی اصفهان تلاش کرد و پس از آن نیز در مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاونت کل شهربانی به خدمت ادامه داد.

دستگردی در ادامه مسیر خدمت خود، در بهمن سال ۱۳۵۹ به ریاست شهربانی کل جمهوری اسلامی ایران منصوب شد، مسئولیتی که او را در جایگاه یکی از مدیران ارشد انتظامی کشور قرار داد.

نام شهید وحید دستگردی با حادثه انفجار دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ نیز گره خورده است. او در این حادثه مجروح شد و پس از چند روز بستری در بیمارستان، بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.

«نشان افتخار» در این قسمت با مرور زندگی و مسئولیت‌های شهید هوشنگ وحید دستگردی، به نقش او در ساختار انتظامی کشور و سال‌های خدمتش در شهربانی می‌پردازد و یاد یکی از شهدای عرصه امنیت و خدمت به مردم را گرامی می‌دارد.

«نشان افتخار» امروز ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «پلاک ماندگار» در هفته نیروی انتظامی، با بازخوانی زندگی و مجاهدت شهدای عرصه نیروی انتظامی و روایت ایثار جانبازان، به پاسداشت یاد و نام مدافعان امنیت و آرامش کشور می‌پردازد.

این برنامه با رویکردی ویژه به مقام شامخ شهدا و جانبازان این عرصه، روایتگر بخش‌هایی از رشادت، ایثار و فداکاری مدافعان امنیت کشور می‌شود.

برنامه «پلاک ماندگار» در ایام هفته نیروی انتظامی، با بازخوانی گوشه‌هایی از زندگی، مجاهدت و حماسه‌آفرینی شهدای نیروی انتظامی، تلاش می‌کند تصویری از مسیر خدمت و فداکاری این قهرمانان را برای مخاطبان ترسیم کند.

«پلاک ماندگار» همچنین با روایت‌هایی از ایثار و ازخودگذشتگی جانبازان عرصه نیروی انتظامی، به نقش و جایگاه این مدافعان در پاسداری از امنیت، آرامش و آسایش مردم می‌پردازد و یاد و نام شهدایی را که در مسیر انجام وظیفه جان خود را فدا کردند، گرامی می‌دارد.

در هر قسمت از این برنامه، مخاطبان با بخشی از زندگی و حماسه‌آفرینی شهدای عرصه نیروی انتظامی همراه می‌شوند، روایت‌هایی که تلاش دارد مفهوم مسئولیت، فداکاری و خدمت به مردم را از دریچه زندگی این شهدا بازگو کند.

برنامه «پلاک ماندگار» به تهیه‌کنندگی سیما پاتیمار و گویندگی حمیدرضا رضایی، از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۲:۳۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.